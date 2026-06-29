Rozszczelniona butla z gazem - strażacy z powiatu iławskiego mieli pracowitą dobę

W powiecie iławskim osiem razy strażacy wyjeżdżali do powalonych drzew i konarów, jak informuje Wojciech Zagórski, rzecznik iławskich strażaków. Głównie między 1 a 3 w nocy, to wtedy porywy wiatru były największe podczas burzy.

Natomiast dzień wcześniej, w niedzielę 28 czerwca, doszło do wycieku gazu z butli we Frednowych, gmina Iława.

POSŁUCHAJ, CO NAM POWIEDZIAŁ RZECZNIK KOMENDY POWIATOWEJ W IŁAWIE, WOJCIECH PODGÓRSKI

Wyciek gazu we Frednowych

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