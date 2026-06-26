Ponad 200 dokumentów wyjęto do tej pory z urządomatu przy iławskim starostwie

Urzędomat to samoobsługowe urządzenie, które służy do całodobowego odbierania dokumentów urzędowych, bez konieczności stania w kolejkach czy wizyty w urzędzie w godzinach jego pracy. Właśnie takie urządzenie stanęło niedawno w Iławie z inicjatywy samorządu powiatu.

Głównym celem było rozładowanie kolejek w Wydziale Komunikacji. Przypomnijmy, wydział ten obsługuje dziennie około 200 osób, samych dowodów rejestracyjnych wydaje się około 200 tygodniowo. W urzędomacie można wygodnie i bez stania w kolejkach odebrać dowód rejestracyjny, prawo jazdy oraz dodatkowe tablice rejestracyjne. Aby jednak skorzystać z tej formy, należy spełnić dwa kluczowe warunki. Przede wszystkim chęć odbioru dokumentów w urzędomacie trzeba wyraźnie zaznaczyć już na etapie składania wniosku. Ponadto cała dokumentacja musi być kompletna i pozbawiona błędów formalnych. Inaczej konieczna będzie tradycyjna wizyta u urzędnika na miejscu.

– Uruchomienie urzędomatu to kolejny krok w stronę nowoczesnej i przyjaznej administracji – mówi Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego. – Nasz Wydział Komunikacji obsługuje dziennie nawet 200 osób, dlatego kluczowe było dla nas rozładowanie kolejek i skrócenie czasu oczekiwania na dokumenty. Pierwsze statystyki wyraźnie pokazują, że to rozwiązanie się sprawdza. Mieszkańcy chętnie wybierają usługi, które są szybkie, wygodne i dostępne bez konieczności wchodzenia do budynku urzędu. O tym, jak bardzo urzędomat był potrzebny, najlepiej świadczą statystyki. W ciągu zaledwie miesiąca – od połowy maja do połowy czerwca – urządzenie wydało dokumenty ponad 200 osobom.

Co najważniejsze, na ten moment aż połowa wszystkich odbiorów w powiecie realizowana jest właśnie za pośrednictwem maszyny, a nie w tradycyjnym okienku!

Analiza statystyk przynosi też ciekawą obserwację na temat tego, kiedy najchętniej załatwiamy urzędowe sprawy: 53% odbiorów przypada na popołudnia (w godz. 12:00–18:00), 26% osób wybiera poranki (w godz. 6:00–12:00), 21% użytkowników podchodzi do urządzenia późnym wieczorem lub nocą (w godz. 18:00–24:00).Przy urzędomacie spotkaliśmy pana Rafała z Zalewa, który właśnie odebrał dowód rejestracyjny, bez wchodzenia na teren urzędu. Odbyło się to szybko i bezproblemowo. – Świetny pomysł, załatwienie sprawy zajęło mi dosłownie kilka minut – mówił pan Rafał. - Oby więcej takich rozwiązań, to bardzo ułatwia życie ludziom.

www.powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)

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