Uszkodzone dachy i połamane drzewa w Linowcu i Kuligach

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-06-29 10:10

Najpierw ekstremalne upały, a potem burze, który zagroziły ludzkiemu mieniu. W powiecie nowomiejskim strażacy mieli ręce pełne roboty.

Czerwone wozy strażackie z OSP Grodziczno, Kuligi, Tylicach i Zajączkowie na tle lasu, w którym prowadzono akcję po burzach. Możesz przeczytać o intensywnej dobie strażaków na naszym portalu.
Autor: OSP Biskupiec/ Facebook

Minionej nocy także nad powiatem nowomiejskim, a w zasadzie nad gminą Grodziczno wystąpiła burza z silnymi podmuchami wiatru. Strażacy odnotowali tej nocy dziewięć zdarzeń, z czego sześć zdarzeń dotyczyło powalonych drzew, natomiast trzy zdarzenia dotyczyły zerwanych bądź uszkodzonych dachów, budynków mieszkalnych czy też budynków gospodarczych.

Jak informuje Kamil Szczech, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, pięć zdarzeń miało miejsce w miejscowości Kuligi, trzy zdarzenia w miejscowości Linowiec i jedno zdarzenie w miejscowości Grodziczno. W zdarzeniach uczestniczyło szesnaście zastępów, dwa zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nowym Mieście Lubawskim, pozostałe zastępy z Ochotniczych Straży Pożarnej w Grodzicznie, Kuligach, Tylicach i Zajączkowie. Najpoważniejsze zdarzenie wystąpiło około godziny 12.05 w nocy i dotyczyło zerwania całej połaci dachu z budynku mieszkalnego i jednorodzinnego.

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Pozrywane dachy, Linowiec, Kuligi
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