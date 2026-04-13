Rozpoczęło się znakowanie szlaków żeglownych warmińsko-mazurskiego. Do zamontowania kilkaset boi i znaków!

Jako pierwsze oznakowane zostało Jezioro Bełdany i Jezioro Nidzkie. W piątek (10.04.2026) boje i znaki brzegowe rozstawiano na jeziorze Śniardwy. - W kolejnych dniach, o ile pozwolą warunki atmosferyczne, prowadzone będą prace na jeziorach położonych w południowej części Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich - poinformowała rzeczniczka RZGW Joanna Szerenos-Pawilcz.

Jak przypomniała, ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa nawigacji przed rozpoczęciem sezonu żeglugowego. Oznaczane są przeszkody znajdujące się pod powierzchnią wody i wyznaczana jest głębokość szlaku. Prace przy znakowaniu szlaku o łącznej długości 150 km mają potrwać około trzech tygodni. Do oznakowania będzie wykorzystane około 400 boi i blisko 100 znaków brzegowych.

Na Wielkich Jeziorach Mazurskich wyznaczany jest szlak główny prowadzący z Węgorzewa przez Giżycko i Mikołajki do Rucianego-Nidy. Oprócz niego pięć szlaków bocznych: na Śniardwach w kierunku Okartowa, na jeziorze Bełdany w stronę śluzy Guzianka I i II i jeziora Nidzkiego, na jeziorze Ryńskim w kierunku Rynu, z jeziora Niegocin do jeziora Kisajno przez kanał Niegociński, jezioro Tajty i kanał Piękna Góra oraz z jeziora Mamry do miejscowości Ogonki na jeziorze Święcajty.

Sezon żeglugowy oficjalnie uznaje się za otwarty po wydaniu przez Wody Polskie stosownego komunikatu nawigacyjnego. Rozpoczęcie tegorocznego sezonu - jak poinformowała rzeczniczka - planowane jest do 24 kwietnia.

RZGW zapowiedział, że niebawem zostanie również uruchomiony System Sygnalizacji Ostrzegawczej obejmujący 17 masztów sygnalizacyjnych. Są one zlokalizowane w strategicznych miejscach szlaku WJM. Ich zadaniem jest informowanie żeglarzy i motorowodniaków o nadchodzących zagrożeniach pogodowych. Sygnały świetlne są widoczne w promieniu 8–9 km.

W ubiegłym sezonie żeglugowym na śluzach mazurskich – Guzianka, Guzianka II i Przerwanki – wykonano ponad 7,5 tys. śluzowań, obsługując łącznie ponad 18 tys. jednostek pływających.

Jeziora poza głównym szlakiem też odliczają do sezonu

Choć najdłuższe jezioro w Polsce - Jeziorak, nie jest częścią szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, to przygotowania do sezonu już trwają. Jak poinformował Port Iława, w weekend 25-26 kwietnia wodniakom ma być udostępniony specjalny dźwig do wodowania łodzi (w godzinach 9:00-17:00). Z kolei od 1 maja Port będzie czynny w systemie godzinowym 7:00-19:00.