Remont wiaduktów na Lubawskiej w Iławie przebiega zgodnie z planem

Jak wynika z najnowszych doniesień z placu budowy, prace nad nowymi wiaduktami nad linią kolejową przebiegają płynnie i ściśle trzymają się założonego harmonogramu.

Co już wykonano?

Inwestycja weszła w fazę intensywnych robót, a efekty dotychczasowych działań są już wyraźnie widoczne. Do najważniejszych ukończonych do tej pory elementów należą:

Wiadukt nad bocznicą kolejową (WD-2): Wykonano już docelowy ustrój nośny wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Infrastruktura tymczasowa: Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu pieszym, z powodzeniem wybudowano i oddano do użytku kładkę tymczasową.

Prace rozbiórkowe: Zakończono wyburzanie drugiego z wiaduktów (WD-1), co otwiera drogę do budowy nowej konstrukcji w jego miejscu.

Usunięcie kolizji podziemnych: Wykonawcy z sukcesem przełożyli sieci średniego napięcia (SN) oraz infrastrukturę teletechniczną, które kolidowały z projektem budowlanym.

Plany na najbliższy kwartał

Zgodnie z harmonogramem inwestycji, najbliższe trzy miesiące będą okresem kluczowym dla wznoszenia nowych konstrukcji. Plan robót zakłada realizację następujących etapów:

Prace fundamentowe: Budowa fundamentów oraz ścian przyczółków skrajnych.

Podpora pośrednia: Wykonanie fundamentu, filaru oraz poprzecznicy podpory pośredniej, która będzie zlokalizowana w tzw. międzytorzu.

Montaż konstrukcji: Złożenie stalowej konstrukcji głównego ustroju nośnego wiaduktu.

Prace ziemne i zabezpieczające: Wzniesienie murów oporowych wraz z odpowiednią zasypką za podporami skrajnymi.

Kiedy finał inwestycji?

Mieszkańcy Iławy oraz kierowcy podróżujący drogą wojewódzką nr 536 mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość.