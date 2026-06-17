Remont wiaduktów na Lubawskiej w Iławie przebiega zgodnie z planem

Dawid Jakubowski
Dawid Jakubowski
2026-06-17 9:00

Przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 536 to jedna z kluczowych inwestycji w regionie. Sprawdzamy, co udało się już zrealizować i jakie wyzwania czekają drogowców w najbliższych miesiącach.

Wiadukt na Lubawskiej w Iławie
Autor: Edyta Kocyła-Pawłowska

Jak wynika z najnowszych doniesień z placu budowy, prace nad nowymi wiaduktami nad linią kolejową przebiegają płynnie i ściśle trzymają się założonego harmonogramu.

Co już wykonano?

Inwestycja weszła w fazę intensywnych robót, a efekty dotychczasowych działań są już wyraźnie widoczne. Do najważniejszych ukończonych do tej pory elementów należą:

  • Wiadukt nad bocznicą kolejową (WD-2): Wykonano już docelowy ustrój nośny wraz z niezbędnym wyposażeniem.
  • Infrastruktura tymczasowa: Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu pieszym, z powodzeniem wybudowano i oddano do użytku kładkę tymczasową.
  • Prace rozbiórkowe: Zakończono wyburzanie drugiego z wiaduktów (WD-1), co otwiera drogę do budowy nowej konstrukcji w jego miejscu.
  • Usunięcie kolizji podziemnych: Wykonawcy z sukcesem przełożyli sieci średniego napięcia (SN) oraz infrastrukturę teletechniczną, które kolidowały z projektem budowlanym.

Plany na najbliższy kwartał

Zgodnie z harmonogramem inwestycji, najbliższe trzy miesiące będą okresem kluczowym dla wznoszenia nowych konstrukcji. Plan robót zakłada realizację następujących etapów:

  • Prace fundamentowe: Budowa fundamentów oraz ścian przyczółków skrajnych.
  • Podpora pośrednia: Wykonanie fundamentu, filaru oraz poprzecznicy podpory pośredniej, która będzie zlokalizowana w tzw. międzytorzu.
  • Montaż konstrukcji: Złożenie stalowej konstrukcji głównego ustroju nośnego wiaduktu.
  • Prace ziemne i zabezpieczające: Wzniesienie murów oporowych wraz z odpowiednią zasypką za podporami skrajnymi.

Kiedy finał inwestycji?

Mieszkańcy Iławy oraz kierowcy podróżujący drogą wojewódzką nr 536 mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość.

- Utrzymanie dotychczasowego tempa prac pozwala zakładać, że termin oddania obiektu do użytku nie jest zagrożony. Zgodnie z oficjalnymi planami, całkowite zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec kwietnia 2027 roku. - przekazał nam Tomasz Raczkowski, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią ZDW Olsztyn.