Remont wiaduktów na Lubawskiej w Iławie przebiega zgodnie z planem

Jak wynika z najnowszych doniesień z placu budowy, prace nad nowymi wiaduktami nad linią kolejową przebiegają płynnie i ściśle trzymają się założonego harmonogramu.
Co już wykonano?
Inwestycja weszła w fazę intensywnych robót, a efekty dotychczasowych działań są już wyraźnie widoczne. Do najważniejszych ukończonych do tej pory elementów należą:
- Wiadukt nad bocznicą kolejową (WD-2): Wykonano już docelowy ustrój nośny wraz z niezbędnym wyposażeniem.
- Infrastruktura tymczasowa: Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu pieszym, z powodzeniem wybudowano i oddano do użytku kładkę tymczasową.
- Prace rozbiórkowe: Zakończono wyburzanie drugiego z wiaduktów (WD-1), co otwiera drogę do budowy nowej konstrukcji w jego miejscu.
- Usunięcie kolizji podziemnych: Wykonawcy z sukcesem przełożyli sieci średniego napięcia (SN) oraz infrastrukturę teletechniczną, które kolidowały z projektem budowlanym.
Plany na najbliższy kwartał
Zgodnie z harmonogramem inwestycji, najbliższe trzy miesiące będą okresem kluczowym dla wznoszenia nowych konstrukcji. Plan robót zakłada realizację następujących etapów:
- Prace fundamentowe: Budowa fundamentów oraz ścian przyczółków skrajnych.
- Podpora pośrednia: Wykonanie fundamentu, filaru oraz poprzecznicy podpory pośredniej, która będzie zlokalizowana w tzw. międzytorzu.
- Montaż konstrukcji: Złożenie stalowej konstrukcji głównego ustroju nośnego wiaduktu.
- Prace ziemne i zabezpieczające: Wzniesienie murów oporowych wraz z odpowiednią zasypką za podporami skrajnymi.
Kiedy finał inwestycji?
Mieszkańcy Iławy oraz kierowcy podróżujący drogą wojewódzką nr 536 mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość.
- Utrzymanie dotychczasowego tempa prac pozwala zakładać, że termin oddania obiektu do użytku nie jest zagrożony. Zgodnie z oficjalnymi planami, całkowite zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec kwietnia 2027 roku. - przekazał nam Tomasz Raczkowski, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią ZDW Olsztyn.