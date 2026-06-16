Miód będzie lał się strumieniami, a wieczorem zagra Blue Café. To może być jeden z najsmaczniejszych festiwali tego lata

Tegorocznym bohaterem wydarzenia będzie miód. Na uczestników czekają degustacje różnych jego odmian, w tym miodów z dodatkiem liofilizowanych owoców, a także specjalny deser o nazwie „Marzenie Bartnika”. Nie zabraknie również tradycyjnej grochówki i stoisk przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.

To jednak nie będzie zwykły festyn kulinarny. W programie znalazły się pokazy przygotowywania słodyczy na bazie miodu, prezentacje dotyczące jakości produktów pszczelarskich oraz konkurs na najlepszy bezalkoholowy napój miodowy. Wszystko po to, by pokazać, że miód może mieć znacznie więcej zastosowań niż tylko dodatek do herbaty.

Wieczorem wydarzenie zamieni się natomiast w muzyczne święto. Na scenie pojawią się Porreggaelowani, CI-HO oraz legenda polskiego bluesa – Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Blue Café, który ma rozgrzać publiczność swoimi największymi przebojami.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe 6. Festiwal Smaków

Na miejscu znajdzie się także strefa dla dzieci, konkursy, stoiska handlowe i mała gastronomia. A dla tych, którym po koncertach wciąż będzie mało atrakcji, przygotowano zabawę taneczną pod gołym niebem z DJ-em Sobotą.

6. Festiwal Smaków odbędzie się 27 czerwca w amfiteatrze w Biskupcu. Start zaplanowano na godzinę 16:00, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Jeśli szukacie pomysłu na początek wakacji, ta impreza może okazać się bardzo słodkim wyborem.

Impreza odbywa się pod patronatem Radia ESKA.