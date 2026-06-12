Iławskie przedszkolaki zachwyciły publiczność

W przeglądzie wzięli udział:
Grupy Liski i Smerfy z Przedszkola Miejskiego nr 2 Integracyjnego w Iławie w występie pod tytułem „Akademia Magii i Tańca Harry’ego Pottera”.
Opiekunki: Ewelina Trzebiatowska, Jolanta Chodorowska, Katarzyna Zbrzeska, Kamila Szysler, Beata Lewandowska.
Grupa Biedronki z Przedszkola Niepublicznego Majka z Oddziałami Integracyjnymi w Iławie w występie taneczno-wokalnym.
Nauczycielka: Natalia Wiącek.
Wilczki z Przedszkola Niepublicznego Pluszak w występie tanecznym pod tytułem „Rock and Roll”.
Nauczycielki: Magdalena Wołyńska, Monika Owczarek, Julita Drobotko.
Kółko taneczne „Po prostu tańcz” oraz kółko instrumentalno-wokalne Ukulele Band z Przedszkola Miejskiego nr 3 w występie pod tytułem „Kwitnąca Sakura”.
Nauczycielki: Dorota Kowalkowska, Wiesława Szawłowska.
Marynarze z Przedszkola Niepublicznego Pluszak w występie tanecznym.
Nauczycielki: Beata Kopańska, Fabiola Załęcka.
Grupa Pszczółki z Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola Guguś w występie „Całkiem nowa bajka”.
Nauczycielki: Anna Gałązka, Emilia Zaleska.
Grupa Słoneczka z Przedszkola Miejskiego nr 6, która przygotowała występ specjalny – taniec nowoczesny.
Nauczycielki: Gabriela Kamińska, Milena Jabłońska.
Grupa Króliczki z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Iławie w występie „Piłkarskie rytmy świata”.
Nauczycielka: Joanna Drossel.
Grupa Piąteczki z Przedszkola Niepublicznego Zielona Żyrafa w występie pod tytułem „Vaiana i Smerfy”.
Nauczycielki: Sylwia Trepiak, Lidia Rybińska.
Grupa Tygryski z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Iławie w występie pod tytułem „Taniec klaunów”.
Nauczycielka: Katarzyna Calińska.
Grupa Gugusiowe Safari z Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola Guguś w tańcu do piosenki „Zoo” („Zwierzogród 2”).
Nauczycielki: Marta Przybyszewska, Dominika Nowacka, Klaudia Rekowska, Karolina Józefowicz.
Grupa Liski z Przedszkola Niepublicznego Mali Odkrywcy w występie wokalno-tanecznym do piosenki „Pół kroku stąd” Natalii Nykiel.
Nauczycielki: Edyta Meyka, Małgorzata Laszkowska.
Grupa Zuchy z Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola Guguś w występie tanecznym inspirowanym motywami bajki „Zwierzogród”.
Nauczycielki: Karolina Kwiatkowska, Oliwia Grzesiak, Zofia Falkowska, Monika Dąbrowska.
ICK