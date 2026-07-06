Rajd autobusem po Iławie. Kierowca był trzeźwy, ale w kabinie miał narkotyki!

W sobotę, 4 lipca, tuż po godzinie 13:00 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Iławie otrzymał pilne zgłoszenie od zaniepokojonego świadka. Z relacji wynikało, że kierowca autobusu miejskiego porusza się w sposób skrajnie niebezpieczny – niejednokrotnie wjeżdżał na krawężnik w trakcie jazdy oraz uderzył w znak drogowy. Zgłaszający podejrzewał, że mężczyzna może prowadzić pojazd pod wpływem alkoholu.

- Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazane miejsce i zauważyli opisywany pojazd na jednym z przystanków. Za kierownicą siedział 45-letni mieszkaniec powiatu iławskiego, który posiadał wymagane uprawnienia do kierowania autobusem. Mężczyzna przyznał się mundurowym, że zahaczył lusterkiem o znak drogowy, jednak nie potrafił określić, w którym miejscu doszło do tej kolizji. Policjanci niezwłocznie zbadali stan trzeźwości kierowcy. Badanie nie wykazało obecności alkoholu w wydychanym powietrzu. To jednak nie zakończyło interwencji. Podczas kontroli wnętrza autobusu, w kabinie kierującego funkcjonariusze znaleźli srebrne zawiniątko z zawartością białej, zbrylonej substancji. Wstępne badanie laboratoryjne wykazało, że zabezpieczony proszek to amfetamina - mówi Radiu Eska młodszy aspirant Anna Sznarkowska z iławskiej jednostki.

Jak ustalili policjanci, w trakcie kolizji autobusem podróżowało około 18 pasażerów. Na szczęście nikt nie doznał żadnych obrażeń.

45-latek został zatrzymany, a funkcjonariusze odebrali mu uprawnienia do kierowania pojazdami. Z uwagi na uzasadnione podejrzenie, że mężczyzna mógł prowadzić autobus pod wpływem środków odurzających, została mu również pobrana krew do dalszych badań laboratoryjnych.

Mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających. Nie uniknie on również odpowiedzialności za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jeżeli badania krwi potwierdzą, że 45-letni mieszkaniec powiatu iławskiego prowadził pojazd pod wpływem narkotyków, będzie mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami i wysoka grzywna.

Autor: KPP Iława/ Materiały prasowe Zatrzymanie kierowcy autobusu