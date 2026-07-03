Święto policji na Starym Mieście w Iławie

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Następnie uczestnicy przeszli na plac Starego Miasta, gdzie odbył się uroczysty apel. Podczas ceremonii wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia dla wyróżniających się policjantów.

Gospodarzem uroczystości był Komendant Komenda Powiatowa Policji w Iławie insp. Mirosław Mozarczyk. W wydarzeniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Radosław Drach, a także przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji współpracujących z Policją, duchowieństwa oraz rodziny funkcjonariuszy.

Po części oficjalnej przygotowano Niebieski Piknik dla mieszkańców. Na uczestników czekały gry i zabawy dla najmłodszych, pokaz sprzętu i policyjnych pojazdów, stoiska profilaktyczne oraz tradycyjna grochówka. Piknik był okazją do bliższego poznania pracy policjantów, rozmów z funkcjonariuszami oraz wspólnego spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze.

PGE Narodowy - historia i tajemnice