Kisielice ponownie gospodarzem europejskich siłaczy. Harlem European Strongman Cup już 12 lipca

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 15:00, a kibice będą mogli zobaczyć widowiskowe konkurencje siłowe, w których zawodnicy zmierzą się z ekstremalnymi ciężarami i wymagającymi zadaniami sprawdzającymi zarówno siłę, jak i wytrzymałość.

Rywalizacja strongmanów od lat cieszy się dużym zainteresowaniem publiczności – nie tylko ze względu na sportowy poziom, ale także atmosferę i możliwość zobaczenia zmagań „najsilniejszych ludzi Europy” z bliska. Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny, co czyni je propozycją otwartą dla całych rodzin i mieszkańców regionu.

Organizatorzy podkreślają, że Kisielice ponownie chcą pokazać, iż potrafią organizować wydarzenia o międzynarodowej randze, które przyciągają zarówno zawodników, jak i kibiców z różnych części kraju.

Na zakończenie sportowych emocji zaplanowano część muzyczną. O godz. 18:00 na scenie wystąpi zespół Jem Dżem, który zadba o koncertowe zwieńczenie dnia.

Impreza odbywa się pod patronatem Radia ESKA.