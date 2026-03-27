Radni zdecydują w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Iławie

Dawid Jakubowski
2026-03-27 8:07

Projekt uchwały z czasem i etapami omawiania go na poszczególnych komisjach Rady Miejskiej Iławy ewoluował. Oto najnowsze propozycje stawek oraz miejsc objętych SPP w Iławie.

Parkometr

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Parkowanie w Iławie na nowych zasadach?

Iława przygotowuje się do wprowadzenia istotnych zmian w organizacji ruchu. Rada Miejska już w poniedziałek (30.03.2026) ma podjąć uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania (SPP), która obejmie kluczowe punkty miasta. Zmiany mają na celu uporządkowanie postoju w centrum oraz przy najważniejszych instytucjach.

Gdzie zapłacimy za postój?

Strefa obejmuje sześć konkretnych lokalizacji, w których parkowanie będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia opłaty:

  • ul. Niepodległości – parking przed Ratuszem Miejskim.
  • ul. Dąbrowskiego – przy Ekomarinie.
  • ul. Kopernika – przy Sądzie Rejonowym.
  • ul. Królowej Jadwigi – w okolicach miejskiej fontanny.
  • ul. Andersa 2c – parking przed prokuraturą.
  • ul. Wojska Polskiego, Broniewskiego, Żeromskiego – rejon dworca PKP.

Mieszkańcy zapłacą mniej niż przyjezdni

System opłat został skonstruowany tak, aby promować osoby posiadające Iławską Kartę Mieszkańca (IKM). Różnice w stawkach są znaczące.

Czas parkowania Stawka standardowa Z Iławską Kartą Mieszkańca
Pierwsza godzina 4,00 zł 1,00 zł
Druga godzina 5,00 zł 1,20 zł
Trzecia godzina 5,00 zł 1,40 zł
Czwarta i każda kolejna 4,50 zł 1,60 zł

Kiedy strefa ma obowiązywać?

Opłaty będą pobierane wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00 – 16:00. W weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy parkowanie pozostaje bezpłatne.

Należy jednak pamiętać, że miejsca w strefie są niestrzeżone.

Jak płacić, by uniknąć kar?

Za postój będzie można zapłacić na dwa sposoby:

  • Przez aplikację mobilną w telefonie komórkowym.
  • Kartą płatniczą w parkomacie.

Brak opłaty lub przekroczenie opłaconego czasu wiąże się z nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 300,00 zł.

Iława daje jednak szansę "zapominalskim" – jeśli uregulujesz karę w ciągu 7 dni kalendarzowych, jej wysokość zostanie obniżona do 150,00 zł.

Kto parkuje za darmo lub taniej?

Uchwała przewiduje wyjątki. Z opłat zwolnione będą m.in.

  • oznakowane pojazdy służb miejskich (np. policja, pogotowie gazowe) podczas wykonywania obowiązków.

Na szczególne przywileje mogą liczyć

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia oraz zasłużeni dawcy przeszczepu zameldowani w Iławie – mogą oni parkować bezpłatnie przez pierwsze 2 godziny dziennie (wymagana wcześniejsza rejestracja w Biurze Obsługi SPP) 

Szczegółowe zasady zniżek i potrzebnych dokumentów będą ujęte w uchwale oraz regulaminie Strefy Płatnego Parkowania w Iławie.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Radni nad wprowadzeniem SPP w Iławie, będą obradować podczas Sesji Rady Miejskiej 30 marca 2026, od godziny 14:00.

parking
iława
strefa płatnego parkowania