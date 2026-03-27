Radni zdecydują w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Iławie

Parkowanie w Iławie na nowych zasadach?
Iława przygotowuje się do wprowadzenia istotnych zmian w organizacji ruchu. Rada Miejska już w poniedziałek (30.03.2026) ma podjąć uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania (SPP), która obejmie kluczowe punkty miasta. Zmiany mają na celu uporządkowanie postoju w centrum oraz przy najważniejszych instytucjach.
Gdzie zapłacimy za postój?
Strefa obejmuje sześć konkretnych lokalizacji, w których parkowanie będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia opłaty:
- ul. Niepodległości – parking przed Ratuszem Miejskim.
- ul. Dąbrowskiego – przy Ekomarinie.
- ul. Kopernika – przy Sądzie Rejonowym.
- ul. Królowej Jadwigi – w okolicach miejskiej fontanny.
- ul. Andersa 2c – parking przed prokuraturą.
- ul. Wojska Polskiego, Broniewskiego, Żeromskiego – rejon dworca PKP.
Mieszkańcy zapłacą mniej niż przyjezdni
System opłat został skonstruowany tak, aby promować osoby posiadające Iławską Kartę Mieszkańca (IKM). Różnice w stawkach są znaczące.
|Czas parkowania
|Stawka standardowa
|Z Iławską Kartą Mieszkańca
|Pierwsza godzina
|4,00 zł
|1,00 zł
|Druga godzina
|5,00 zł
|1,20 zł
|Trzecia godzina
|5,00 zł
|1,40 zł
|Czwarta i każda kolejna
|4,50 zł
|1,60 zł
Kiedy strefa ma obowiązywać?
Opłaty będą pobierane wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00 – 16:00. W weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy parkowanie pozostaje bezpłatne.
Należy jednak pamiętać, że miejsca w strefie są niestrzeżone.
Jak płacić, by uniknąć kar?
Za postój będzie można zapłacić na dwa sposoby:
- Przez aplikację mobilną w telefonie komórkowym.
- Kartą płatniczą w parkomacie.
Brak opłaty lub przekroczenie opłaconego czasu wiąże się z nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 300,00 zł.
Iława daje jednak szansę "zapominalskim" – jeśli uregulujesz karę w ciągu 7 dni kalendarzowych, jej wysokość zostanie obniżona do 150,00 zł.
Kto parkuje za darmo lub taniej?
Uchwała przewiduje wyjątki. Z opłat zwolnione będą m.in.
- oznakowane pojazdy służb miejskich (np. policja, pogotowie gazowe) podczas wykonywania obowiązków.
Na szczególne przywileje mogą liczyć
- Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia oraz zasłużeni dawcy przeszczepu zameldowani w Iławie – mogą oni parkować bezpłatnie przez pierwsze 2 godziny dziennie (wymagana wcześniejsza rejestracja w Biurze Obsługi SPP)
Szczegółowe zasady zniżek i potrzebnych dokumentów będą ujęte w uchwale oraz regulaminie Strefy Płatnego Parkowania w Iławie.
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Radni nad wprowadzeniem SPP w Iławie, będą obradować podczas Sesji Rady Miejskiej 30 marca 2026, od godziny 14:00.