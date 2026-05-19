Rajd pomarańczowy po raz 19-sty. Iława zapełni się nie tylko rowerzystami

Już 30 maja w Iławie odbędzie się 19. Rajd Pomarańczowy im. Króla Holandii – wydarzenie sportowo-rekreacyjnym, które łączy aktywność fizyczną, dobrą zabawę oraz wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. To propozycja dla każdego, niezależnie od wieku i kondycji.

Uczestnicy mogą wybrać jedną z form udziału:

przejazd rowerowy

nordic walking

grupa „wózkowa” (dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową)

grupa spacerowa krótka po trasie grupy wózkowej (ok. 2km)

Harmonogram wydarzenia:

9:00 – otwarcie biura rajdu (Informacja Turystyczna)

11:45 – wspólne zdjęcie uczestników,

11:50 – rozgrzewka z Endorfina Fitness

12:00 – start (parking przy kinoteatrze)

12:05–12:15 – starty poszczególnych grup

12:30–15:30 – piknik ekologiczny (Wyspa Młyńska)

Na mecie uczestników czeka Piknik Ekologiczny, a tam:

ognisko i poczęstunek

muzyka na żywo

warsztaty ekologiczne

aktywności sportowe

strefa relaksu w otoczeniu natury.

W ramach wydarzenia na Wyspie Młyńskiej posadzonych zostanie 29 pnących pomarańczowych róż.

Na Wyspie Młyńskiej znajdą się stanowiska przeróżnych firm i organizacji, jak na przykład: Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego, Warsztaty Terapii Zajęciowej PSONI w Iławie, POLMAK, Dzika Iława, Koma, Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko, ZHP w Iławie, Galeria Twórców SART, Iławskie Wodociągi, Sanepid, Nadleśnictwo Iława, Biblioteka Iława, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Schronisko dla zwierząt w Iławie.

W rajdzie można wziąć udział indywidualnie, z rodziną, znajomymi lub w większej grupie – każda forma uczestnictwa jest mile widziana.

Istnieje również możliwość pełnienia funkcji przewodnika grupy (szczególnie rowerowej). Zadaniem przewodników jest bezpieczne przeprowadzenie uczestników trasą – grupy liczą do 15 osób.

Zapisy oraz odbiór koszulek odbywają się w dniu wydarzenia w biurze rajdu, czyli w informacji Turystycznej (do wyczerpania zapasów; decyduje kolejność zgłoszeń).

Regulamin rajdu oraz trasy rajdu znajdziecie w załącznikach

POSŁUCHAJ WYWIADU Z JOLANTĄ CHRZĄSTEK Z INFORMACJI TURYSTYCZNEJ:

Na Rajd Pomarańczowy w Iławie zaprasza Jolanta Chrząstek

