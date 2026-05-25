Agata Barwińska szóstą zawodniczką na żeglarskich Mistrzostwach Europy

– Oczywiście miałam chrapkę na więcej, ponieważ chciałam obronić ubiegłoroczny srebrny medal, a może nawet powalczyć o złoty. Regaty potoczyły się jednak tak, jak się potoczyły, i koniec końców jestem zadowolona z tego szóstego miejsca, bo pokazuje ono, że nadal należę do światowej czołówki, a w tym przypadku – europejskiej – podsumowuje Ambasadorka PGE Sailing Team Poland, Agata Barwińska.

Pierwszy mistrzowski start seniorów klas ILCA w tym sezonie nie obył się bez wyzwań. Dwa z sześciu dni rywalizacji zawodnicy spędzili na brzegu z powodu zbyt niestabilnych warunków pogodowych. Ostatecznie udało się jednak rozegrać 11 wyścigów w żeńskiej flocie ILCA 6, 10 w męskiej flocie ILCA 6 oraz 9 w klasie ILCA 7.

– Bardzo zaskoczyły mnie warunki. Spodziewałam się, że będziemy walczyć o każdy wyścig, ponieważ moje wspomnienia z tego akwenu są takie, że zwykle wieje tu słaby wiatr i jest płaska woda, a co za tym idzie – rozgrywa się niewiele wyścigów. Jestem więc bardzo zaskoczona i zadowolona z tego, jak silny był wiatr oraz ile biegów udało nam się rozegrać – dodaje Agata.

Wśród startujących znalazło się wielu utytułowanych żeglarzy i żeglarek z całego świata.

– Stawka była bardzo silna. Każda zawodniczka z pierwszej trzydziestki mogła walczyć o medal, dlatego cieszę się, że to szóste miejsce przypadło właśnie mnie – mówi Barwińska.

W żeglarstwie, poza liczbą wygranych wyścigów, ogromne znaczenie ma konsekwencja. Ostatni bieg okazał się kluczowy dla zawodniczki Kadry Narodowej PZŻ.

– Choć na ostateczny wynik wpłynął cały cykl wyścigów, to właśnie w ostatnim biegu, który zakończyłam na 8. pozycji udało mi się awansować na 6. miejsce. Popłynęłam bardziej agresywnie – szczególnie na starcie mocniej zaatakowałam, z czego jestem zadowolona, ponieważ pod względem strategicznym był to bardzo trudny dzień – podsumowuje Agata Barwińska.

W najlepszej dwudziestce znalazły się jeszcze dwie zawodniczki Kadry Narodowej PZŻ.

Na 13. pozycji wśród Europejek regaty zakończyła Magdalena Kwaśna (Chojnicki Klub Żeglarski). Polka bardzo dobrze rozpoczęła zawody – po trzecim dniu rywalizacji zajmowała 3. miejsce, jednak nie zdołała utrzymać tej lokaty do końca mistrzostw. Ambasadorka PGE Sailing Team Poland Wiktoria Gołębiowska (UKŻ Wiking Toruń) zakończyła czempionat na 15. miejscu.

Tegoroczne 2026 ILCA Senior European Championships & Open European Trophy okazały się jednymi z najmocniej obsadzonych mistrzostw Europy ostatnich lat. W olimpijskiej klasie ILCA 7 wystartowało 173 zawodników, w tym 144 Europejczyków oraz aż 91 żeglarzy kategorii U23. Z kolei w klasie ILCA 6 kobiet rywalizowało 120 zawodniczek, w tym 98 Europejek i 57 żeglarek U23.

Po zwycięstwo w klasie ILCA 6 sięgnęła Węgierka Maria Érdi, a w klasie ILCA 7 triumfował Cypryjczyk Pavlos Kontides.

Miejsca pozostałych Polaków - klasyfikacja Europejczyków

W klasie ILCA 6:

(JK Kotwica Tarnobrzeg) – 29. miejsce wśród Europejek i 9. miejsce w kategorii U23. Zofia Wójcik (Klub Uczelniany AZS UW) – 60. miejsce w klasyfikacji generalnej i 25. w kategorii U23.

W klasie ILCA 7: