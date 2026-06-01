Działacze kultury odebrali statuetki i nagrody finansowe

Zebranych przywitała Lidia Miłosz, dyrektorka Iławskiego Centrum Kultury.

W imieniu organizatorów głos zabrał burmistrz Dawid Kopaczewski, który przekazał życzenia działaczom kultury oraz podziękował Lidii Miłosz za dotychczasową współpracę (wkróce kończy ona pracę w ICK).

Listy gratulacyjne zostały przekazane za Kulturalny Kociołek:

• „DJ na Lodzie”

Inicjatorzy: Maria Witkowska, Weronika Dumkiewicz, Łucja Stendera (opieka: Wojciech Jankowski). Koncert DJ-ów z festiwalem kolorów Holi, który odbył się 27 września 2025 r. na lodowisku przy ulicy Biskupskiej, przyciągnął wielu młodych uczestników, a lodowisko zamieniło się w prawdziwą, tętniącą energią scenę imprezową. Kulminacyjnym punktem wieczoru był inspirowany indyjską tradycją Festiwal Kolorów Holi. Kolorowy happening, symbolizujący radość i wspólnotę, dodał imprezie niesamowitej energii i wizualnego spektaklu, czyniąc tę noc naprawdę wyjątkową i niezapomnianą. Wydarzenie, skierowane do młodzieży od 14. roku życia, udowodniło, jak wielki potencjał drzemie w lokalnych inicjatywach. Sukces ten to zasługa młodzieżowej grupy iławskich inicjatorów (Maria Witkowska, Weronika Dumkiewicz, Łucja Stendera), wspieranej przez Iławskie Centrum Kultury oraz opiekuna Wojciecha Jankowskiego.

• „Kultura na 4 łapy”

Autorzy: Adriana Kosiorek, Antonina Wnuk, Natalia Józefowicz (we współpracy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt). W sobotę, 20 września, na Wyspie Młyńskiej odbyło się wydarzenie pod nazwą „Kultura na 4 łapy”. Na miejscu pojawiło się wiele rodzin z dziećmi, które chętnie brały udział w grze terenowej oraz innych przygotowanych atrakcjach. Zakończeniem wydarzenia był quiz na platformie Kahoot z nagrodami oraz niezwykle poruszający seans filmu „Mój przyjaciel Hachiko”, który odbył się następnego dnia, 21 września, w Kinoteatrze Pasja w Iławie.

• „DPS kulturalnie łączy sąsiadów”

Autorzy: Liderka Aneta Grosz przy wsparciu grupy nieformalnej iławskich seniorek z Barbarą Dąbrowską i Leonardą Pawłowską na czele. Głównym celem projektu było aktywizowanie kulturalne różnych grup wiekowych, budowanie relacji międzypokoleniowych oraz promocja kultury regionalnej. Piknik obfitował w atrakcje artystyczne. Uczestnicy, w tym sąsiedzi, dzieci z pobliskiego przedszkola oraz mieszkańcy DPS, wzięli udział w angażujących warsztatach artystycznych. Najbardziej wzruszającym momentem pikniku był jednak pokaz regionalnego tańca i śpiewu. Był to efekt intensywnych warsztatów dla podopiecznych DPS poprowadzonych przez Barbarę Dąbrowską i Leonardę Pawłowską. Projekt "DPS kulturalnie łączy sąsiadów" znacząco przyczynił się do wzmocnienia więzi społecznych i poczucia wspólnoty. Aktywny udział seniorów z DPS w organizacji i prezentacjach, a także obecność dzieci i sąsiadów, dowodzą, że kultura jest doskonałym narzędziem integracji międzypokoleniowej.

Listy gratulacyjne otrzymali także za Lokalne Iskry:

• Beata Jabłońska - autorka inicjatywy “Gra Światła i Wiatru” ft. Julia Bader

• Grupa nieformalna (lider Jakub Ługiewicz) - autorzy inicjatywy: “InkluFest”

W holu kina można było podziwiać wystawę prac konkursowych „Iława – moje miejsce na ziemi”. Jej celem było ukazanie piękna miasta oczami osób z niepełnosprawnościami oraz stworzenie przestrzeni do twórczej ekspresji poprzez fotografię. Następnie na scenie kinoteatru odbyły się występy uczestników konkursu „Talenty bez barier”. Celem tego przedsięwzięcia jest ukazywanie niezwykłych talentów osób z niepełnosprawnościami, inspirowanie do rozwoju pasji, wzmacnianie kreatywności oraz integracja społeczności lokalnej. W konkursie wzięło udział 15 wykonawców:

• Grupa nieformalna (liderka Monika Witkowska-Gałkus) - autorzy inicjatywy: “Musical: Mam sen”. (Monika Witkowska-Gałkus, Anna Radomska, Teresa Bagniuk, Magdalena Kawala, Marcin Chrząszcz)

Inicjatywa połączyła dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, tworząc międzypokoleniowy zespół artystyczny, który wspólnie pracował nad autorskim spektaklem muzycznym. Twórcy musicalu w szczególny sposób uczcili 720-lecia Miasta Iławy. Musical „Mam sen” obejmował bardzo szerokie działania w ramach budżetu projektowego, a także wolontariatu wielu zaangażowanych osób z grupy inicjatywnej i z kręgu jej wsparcia. Autorami inicjatywy są: Monika Witkowska-Gałkus, Anna Radomska, Teresa Bagniuk, Magdalena Kawala, Marcin Chrząszcz. W czerwcu odbył się casting, a potem już niezliczone próby przy zaangażowaniu kadry szkoły i ogromnym wsparciu dyrektor Beaty Niksy-Żubertowskiej.

Listy gratulacyjne zostały otrzymali także uczestnicy zajęć Centrum Edukacji Kulturalnej ICK:

• Zuzanna Pełka, zdobyła wyróżnienie na XII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki "Wesoła Nutka” w Łasinie. XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Teksty Jacka Cygana – Rozśpiewane dzieciaki”, zdobywając I miejsce. III Iławski Przegląd Talentów „Scena jest Twoja” – II miejsce

• Teatralny Zakamarek – 27. PTAKK Przegląd Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal w Mrągowie, Teatr Baj Pomorski w Toruniu – XXI Przegląd Teatrów Osób z Niepełnosprawnościami (gość), Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie, Finał Gdyńskiego Magla Teatralnego, 24. Festiwal Małych Form Teatralnych w Piasecznie EFFKA, Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą”,

• Magdalena Czupryńska – wyróżnienie aktorskie 27. PTAKK Przegląd Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal w Mrągowie, nagroda aktorska na Festiwalu Małych Form Teatralnych EFFKA,

• Marcin Zając - wyróżnienie aktorskie 27. PTAKK Przegląd Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal w Mrągowie

• Teatr „A dlaczego” – opiekunka grupy: Anna Gęstwicka, aktorzy: Karol Gabriel, Zlata Melnyk, Lena Kamionka, Nikola Rodziewicz

Wyróżnienie w XXXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Amatorskich – Płośnickie Lato Teatralne

• Teatr „Tu i Teraz” – opiekunka grupy: Anna Gęstwicka , aktorzy: Alicja Gula, Zuzanna Kraweć, Zuzanna Ragus

wyróżnienie w XXXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Amatorskich – Płośnickie Lato Teatralne

Procedura naboru wniosków i przyznawaniem nagród

W konkursie o nagrody Burmistrza Miasta Iławy w dziedzinie kultury wpłynęło 12 wniosków. Nominacje dotyczyły osób, które aktywnie zajmują się twórczością artystyczną, działają na rzecz upowszechniania kultury w mieście, godnie reprezentując gminę miejską Iławę, a także instytucji i osób prywatnych, wspierających rozwój kultury. Wśród nagrodzonych znaleźli się znani wszystkim twórcy o ugruntowanej pozycji, jak również młodzi artyści, rozpoczynający swoją drogę twórczą. Komisja, która musiała stwierdzić, kto zasługuje na nagrodę, kto na wyróżnienie miała niełatwe zadanie.

Komisja pracowała w składzie: Przew. Rady Miasta Iławy – Aneta Rychlik, Przeds. Rady Kultury – Zbigniew Rudnicki, Przedst. Rady Kultury – Emrys Kosek, Przedst. Rady Kultury Dorota Jurczak oraz dyrektorka ICK. Po dogłębnej analizie wniosków burmistrz przyznał 4 nagrody w kategorii Osiągnięcia Artystyczne, Nagrodę ex aequo dla dwojga mianowanych w kategorii „Upowszechnianie Kultury”, nagrodę ex aequo w kategorii „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego” oraz nagrodę ex aequo w kategorii „Całokształt Działalności” oraz dwa wyróżnienia.

Nagrodom towarzyszyły listy gratulacyjne, statuetki autorstwa Rafała Szulca i kwiaty.

Wyróżnienia:

- Julia Maria Roszkowska

- Marcin Zając

Osiągnięcia Artystyczne:

- Małgorzata Jędrzejewska – 1000 zł

- Joanna Nehring Roszkowska – 1000 zł

- Danuta Warszczuk – 1000 zł

- Antoni Romanowski – 1000 zł

Upowszechnianie Kultury – ex aequo

- Ewa Śmigielska 1000 zł

- Stowarzyszenie Chór CAMERATA – 2500 zł

Ochrona dziedzictwa kulturowego:

- HUFIEC ZHP IŁAWA – 2000 zł

- Lubomira Żołądek – 2000 zł

Całokształt:

- Joanna Kowalska – 2500 zł

- Leonarda Pawłowska – 2500 zł

Gratulujemy.

Wydarzenie uświetnił występ TOTO IMPRO. To grupa aktorów, wokalistów i muzyków, którzy tworzą komediowe w pełni improwizowane spektakle. Łączą doświadczenie sceniczne, muzyczne i teatralne, a każdy ich występ powstaje na żywo, bez scenariusza, w bezpośrednim kontakcie z publicznością.

Na zakończenie zebrani zostali zaproszeni do sali konferencyjnej na wystawę malarstwa Joanny Kowalskiej i poczęstunek.oprac. na podstawie informacji ICK

