Przewoził narkotyki warte 400 tys. złotych. 25-latek zatrzymany przez iławskich kryminalnych

Doskonałe rozpoznanie środowiska przestępczego i wnikliwe ustalenia operacyjne kryminalnych z iławskiej jednostki doprowadziły do zatrzymania mężczyzny, który w sobotnie popołudnie (01.08.2026 r.) przemieszczał się przez teren powiatu nidzickiego pojazdem marki BMW przewożąc aż 8 kg suszu roślinnego, którym okazała się być marihuana. W aucie, którym się poruszał, funkcjonariusze w trakcie przeszukania znaleźli czarną sportową torbę, a w niej osiem pakietów hermetycznie zapakowanego suszu roślinnego o łącznej wadze ponad 8 kilogramów. Ponadto, w trakcie przeszukania pojazdu policjanci znaleźli substancję psychotropową w postaci amfetaminy o masie 1,4 grama. Czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków to nawet 400 000 złotych.

Funkcjonariusze z iławskiej jednostki po dynamicznym zatrzymaniu pojazdu na drodze szybkiego ruchu i ujawnieniu narkotyków zatrzymali mężczyznę, który w trakcie czynności zachowywał się nerwowo i był pobudzony. W związku z uzasadnionym przypuszczeniem, że mógł kierować pojazdem pod wpływem środków odurzających, pobrano od niego krew do dalszych badań.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu posiadania znacznej ilości środków odurzających, do których się przyznał. We wtorek (04.08.2026 r.) Sąd Rejonowy w Nidzicy przychylił się do wniosku Prokuratora o izolacyjny środek zapobiegawczy stosując wobec 25-latka tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie za popełnione przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

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