Powstrzymać hejt. Nowy projekt Piotra Krajewskiego z Ostródy

Hejt jako taki definicji prawnej nie ma. Natomiast są czyny w kodeksie karnym, które na hejt mogą się składać.

Hejt to też kategoria prawa cywilnego, czyli naruszenia dóbr osobistych. Więc jeśli chodzi o prawo i hejt, jest pewien zbiór kwestii, które mają odniesienie do tego zjawiska. Hejt może być na przykład znieważającym komentarzem w internecie.

Może być wyzwaniem żony w domu. Może być przemocą wobec dziecka w szkole.

Może być stalkingiem, czyli uporczywym naruszaniem cudzej prywatności. Może być naruszeniem właśnie dobrego imienia, jeśli chodzi o prawo cywilne. Naruszenia godności, prywatności, czy takiego zbioru tych dóbr osobistych.

Katalog jest nieograniczony. Może być też mową nienawiści, czyli na przykład nawoływaniem do przemocy ze względu na narodowość, orientację seksualną, religijność. Zatem zjawiska odnoszące się do hejtu, ciężko ubrać w jakiś taki zamknięty katalog.

Właśnie o tym rozmawiamy z Piotrem Krajewskim w podcaście Eski Iława. Posłuchaj rozmowy wyemitowanej pierwotnie na antenie Eski:

O hejcie z prawnikiem Piotrem Krajewskim

W lutym 2026 wystartował nowy projekt: POWSTRZYMAĆ HEJT. Jego elementami będą wykłady na żywo, webinary, nagrania tworzone m.in. z kancelarią prawną prowadzoną przez naszego rozmówcę.

Walentynki z M jak miłość. Zwiastun odcinka specjalnego