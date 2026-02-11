Okradli sklep i pokłócili się o łup. Dostali po mandacie i czeka ich sąd

W poniedziałek (9.02.2026 r.) kilka minut po godzinie 16:00 iławscy policjanci zostali poinformowani o awanturze przed jednym z marketów. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, ale jak oświadczył zgłaszający, dwóch bezdomnych pokłóciło się o towar, który wcześniej ukradli ze sklepu. Funkcjonariusze pojechali na miejsce, gdzie zastali znanych im z wcześniejszych interwencji 32-latka i 29-latka.

Wyszli bez płacenia

Okazało się, że mieszkańcy Iławy pozbierali z półek alkohol i artykuły spożywcze, po czym przekroczyli linię kas, nie płacąc za towar. Następnie, kiedy to spożywali skradzione napoje, pokłócili się o to, jak podzielić łupy. W związku z tym policjanci sporządzili notatkę do sądu za kradzież. Natomiast za zakłócenie spokoju i spożywanie alkoholu każdy z mężczyzn otrzymał mandat po 1100 zł.

Igrzyska Olimpijskie. Zbigniew Bródka: Żurek? Czekam na medale!