Pościg za 62-letnim złodziejem przez 4 powiaty. Taranował radiowozy!

Sąd w Nowym Mieście Lubawskim zastosował tymczasowy areszt wobec 62-latka, którego zatrzymali nowomiejscy policjanci Wydziału Kryminalnego, wspierani przez kolegów z ościennych powiatów.

Mężczyzna ten został zatrzymany w bezpośrednim pościgu po dokonaniu kilku przestępstw. Początek tej historii miał miejsce nocą z niedzieli na poniedziałek (z 15 na 16 marca).

- Na terenie powiatu nowomiejskiego w miejscowości Kuligi doszło do włamania do garażu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, skąd sprawca skradł piłę spalinową o wartości ponad 3000 zł oraz doszło do usiłowania kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego w Tylicach. W pościgu podjętym bezpośrednio po tych zdarzeniach i obejmującym teren czterech powiatów, nowomiejscy policjanci zatrzymali na terenie powiatu ostródzkiego podejrzanego o dokonanie tych czynów 62-latka. - opowiada aspirant sztabowy Ludmiła Mroczkowska, oficer prasowy, komendanta powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

Pościg i taranowanie pojazdów jak z amerykańskich filmów

Sprawca poruszał się Fordem Focusem i pomimo wydawania mu wielokrotnego polecenia zatrzymania swojego pojazdu, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych przez policjantów, mężczyzna nie zatrzymał pojazdu. Rażąco przekraczał prędkość i naruszał też inne przepisy ruchu drogowego, naraził też funkcjonariuszy na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

- W trakcie podjętej próby zatrzymania sprawca uderzał swoim autem, w próbujące go zatrzymać radiowozy, powodując przy tym kilka zdarzeń drogowych, uszkadzając trzy policyjne pojazdy. W te działania oprócz nowomiejskich policjantów zaangażowani byli także działdowscy i ostródzcy funkcjonariusze. - opowiada policjantka.

Mieszkaniec powiatu szczycieńskiego oprócz wspomnianych wcześniej przestępstw, ma także na swoim koncie kradzież z włamaniem do budynku innej Ochotniczej Straży Pożarnej, w Zajączkowie, do którego doszło pod koniec lutego. Skradziono wówczas dwie piły spalinowe oraz piłę do metalu i betonu o łącznej wartości ponad 10 tys. zł.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 62-latkowi pięciu zarzutów. Mężczyzna za kradzież z włamaniem i usiłowanie kradzieży z włamaniem odpowie w warunkach tzw. recytywy, ponieważ w przeszłości karany był za podobne przestępstwa i odsiadywał karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

Sprawa ta ma charakter rozwojowy. Niewykluczony jest udział tego sprawcy w innych podobnych przestępstwach odnotowanych na terenie całego naszego województwa.

