Ponad 1200 żeglarzy na Majorce. Trzymamy kciuki za reprezentantów z Iławy!

W tym roku ponad 800 załóg i ponad 1200 zawodników z 62 krajów sprawi, że Majorka ponownie stanie się światowym centrum żeglarstwa olimpijskiego.

Regaty stanowią jeden z kluczowych punktów sezonu, obok Semaine Olympique Française, Dutch Water Week, Kieler Woche oraz Long Beach & San Pedro Olympic Classes Regatta.

Dla większości klas rywalizacja rozpocznie się w poniedziałek 30 marca, natomiast zawodnicy Formula Kite oraz iQFOiL wystartują dzień później.

Majorka od lat jest miejscem pierwszej poważnej weryfikacji formy – to tutaj zawodnicy sprawdzają się na tle światowej czołówki przed najważniejszymi imprezami sezonu, które w wielu klasach zaplanowano na maj oraz wrzesień.

Dla dwóch załóg Kadry Narodowej PZŻ w klasie 470 Mixed – Agnieszki Skrzypulec-Szoty (YKP Szczecin) z Szymonem Wierzbickim (AZS Poznań) oraz Zofii Korsak i Mikołaja Bazylego (MKS Dwójka Warszawa/KSW Baltic Dziwnów) – będzie to drugi seniorski start sezonu po zakończonych niedawno Mistrzostwach Europy.

Wśród 67 załóg zobaczymy również Agnieszkę Pawłowską i Tomasza Lewandowskiego (CHKŻ Chojnice/KS AWFiS Gdańsk), Polę Schmidt i Tymona Kosobuckiego (YKP Gdynia) oraz Jana Zamojskiego z Igą Wielczyk (YKP Gdynia/SSW MOS Iława).

W klasie 49er, w której wystartuje 101 załóg, Polskę reprezentować będą cztery duety: Mikołaj Staniul z Jakubem Sztorchem (KS AWFiS Gdańsk), August Sobczak i Fabian Kocięda (Chojnicki Klub Żeglarski/AZS AWFiS Gdańsk), Igor Kawałko i Wiktor Mielnik (Olsztyński Klub Żeglarski) oraz Dominik Buksak z Mateuszem Gwóździem (Centrum Żeglarskie Szczecin/KS AZS AWFiS Gdańsk), dla których będzie to debiut na tej rangi regatach jako załoga.

– Kilka tygodni temu rozpocząłem projekt z nowym załogantem, Mateuszem Gwoździem. Na razie nie mieliśmy zbyt wielu okazji do wspólnego treningu, ale Mateusz radzi sobie świetnie – postęp jest bardzo szybki, zdecydowanie szybszy niż się spodziewałem. To bardzo pozytywne, bo jest niezwykle zaangażowany i naprawdę szybko się uczy, a efekty naszej pracy są wręcz imponujące – mówi Dominik Buksak, piąty zawodnik Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024, który tydzień temu z nowym załogantem właśnie na Majorce zajął 3. miejsce w Mallorca Sailing Center Training Regatta. - Jednocześnie podchodzimy do tego spokojnie i realistycznie. Wiemy, że żeby zbudować doświadczenie, wyczucie i intuicję sytuacyjną – które kształtują się przede wszystkim w warunkach wyścigowych – potrzebujemy startów. Dlatego najbliższy Puchar Świata na Majorce traktujemy przede wszystkim jako etap zbierania doświadczenia jako załoga i nauki funkcjonowania w ciasnych, wymagających sytuacjach na znakach i na trasie. Oczywiście, skoro startujemy, będziemy chcieli wypaść jak najlepiej, ale nie jest to nasz główny cel. Najważniejsze jest dla nas teraz skupienie się na rozwoju, nauce i zdobywaniu doświadczenia, które – mamy nadzieję – zaprocentuje podczas Mistrzostw Świata w maju we Francji – dodaje Dominik.

W rywalizacji kobiet w klasie 49erFX (62 łódki) wystartują cztery polskie załogi: Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak (YKP Gdynia/AZS Poznań), Gabriela Czapska i Hanna Rajchert (KS Spójnia Warszawa), a także młodsze duety, które jesienią stanęły na 2 i 3 stopniu podium Mistrzostw Europy Juniorów – Ewa Lewandowska i Anna Zwara (AZS AWFiS Gdańsk/MKŻ Arka Gdynia) oraz Klara Sobczak i Magdalena Skórnóg (Chojnicki Klub Żeglarski/Nauticus Yacht Club Olsztyn).

W klasie iQFOiL mężczyzn (125 zawodników) zobaczymy pięciu Polaków: Igora Lewińskiego (KS AWFiS Gdańsk), Pawła Tarnowskiego, Stanisława Trepczyńskiego i Leona Jankowskiego (wszyscy SKŻ Sopot) oraz Jakuba Guźleckiego (Centrum Żeglarskie Szczecin).

Wśród 76 kobiet wystartują Anastasiya Valkevich, Maja Autenrieth (wcześniej Dziarnowska) oraz Aleksandra Wasiewicz (wszystkie SKŻ Sopot).

Klasa ILCA 7 ponownie notuje rekordową frekwencję – na starcie stanie aż 201 zawodników. Wśród nich siedmiu Polaków: Filip Olszewski (AZS UW), Maciej Dudek (Nauticus YC Olsztyn), Piotr Malinowski (SSW MOS Iława), Tadeusz Kubiak (SEJK Pogoń Szczecin), Hubert Roszyk (ŻLKS Poznań), Filip Ciszkiewicz (MKŻ Arka Gdynia) oraz Jan Rohde (SSW MOS Iława).

W klasie ILCA 6 zobaczymy m.in. Ambasadorki PGE Sailing Team Poland – Agatę Barwińską (SSW MOS Iława) i Wiktorię Gołębiowską (UKŻ Wiking Toruń), a także Magdalenę Kwaśną (Chojnicki Klub Żeglarski) - olimpijkę z Tokio, która w ubiegłym roku wróciła do rywalizacji po dłuższej przerwie. Skład uzupełnią Lilly May Niezabitowska (UKS Kotwica Tarnobrzeg) i Zofia Wójcik (KU AZS UW). Łącznie w tej klasie wystartuje 140 zawodniczek.

W klasie Formula Kite Men (58 zawodników) wystartują: Jan Marciniak (KS AQUA Włocławek), Jan Koszowski i Marcel Stępniewski (SKŻ Sopot) oraz Piotr Szymiec (AZS Poznań).

Wśród kobiet (35 zawodniczek) Polskę reprezentować będą Julia Damasiewicz (AZS Poznań), Izabela Satrjan (UKŻ Wiking Toruń) oraz Karolina Jankowska (SKŻ Sopot).

Regaty potrwają tradycyjnie do Wielkiej Soboty, 4 kwietnia, i będą pierwszym ważnym sprawdzianem sezonu dla światowej czołówki oraz Kadry Narodowej PZŻ w drodze do najważniejszych imprez 2026 roku.