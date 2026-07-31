Kto zostanie królem i królową dzikiej plaży w Iławie? O te tytuły będą grać w siatkówkę

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-07-31 12:11

Siatkarki i siatkarze MKS KRIS-BUS ZRYW-VOLLEY Iława oraz wychowankowie Zrywu spotkają się na piaszczystych boiskach miejskiej plaży tzw. dzikiej w Iławie na Szóstej Letniej Gali Siatkówki Plażowej Zrywu 2026.

Siatkarze grający w siatkówkę plażową przy siatce. O turnieju o tytuł króla plaży w Iławie przeczytasz na Eska Iława.
Autor: Zryw Volley/ Materiały prasowe

W niedzielę (2 sierpnia) o godzinie 10:00 na dzikiej plaży przy ul. Kajki w Iławie rozpocznie się na Szósta Letnia Gala Siatkówki Plażowej Zrywu 2026.

Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw-Volley Iława oraz trenerzy Małgorzata i Mieczysław Pietroczuk zapraszają swoich wychowanków oraz aktualnie trenujące siatkarki i siatkarzy Zrywu na mecze Siatkówki Plażowej Par Mieszanych o Królową i Króla Plaży Zrywu: - Mamy wielką nadzieję, że to sportowe, rodzinne spotkanie naszych wychowanków, zawodniczek i zawodników Zrywu stało się tradycyjnym świętem podobnym do spotkań podczas grudniowej Świątecznej Gali Siatkówki Zrywu. Zapraszamy do udziału nasze zawodniczki i zawodników, a szczególnie wychowanków Zryw-Volley Iława.

Turniej ma charakter towarzyski. Wśród gości mają się pojawić osoby związane w ostatnich latach z klubem.

Organizatorzy proszą wychowanków, siatkarki i siatkarzy Zrywu chętnych do udziału w meczu o zgłaszanie się do trenera Mieczysława Pietroczuka za pomocą wiadomości: sms (601309697), Messenger, WhatsApp lub osobiście.

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