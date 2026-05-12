Okradziono ponad 50 nagrobków w Samborowie i Ostródzie. Policja szuka sprawców i poszkodowanych

Jak informuje podkomisarz Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, funkcjonariusze pracują nad sprawą ograbienia nagrobków na dwóch cmentarzach.

- Pierwszy sygnał o przestępstwie wpłynął do służb w miniony piątek (8.05.2026) od przedstawiciela Urzędu Gminy w Ostródzie. Dotyczył on cmentarza w Samborowie, gdzie sprawcy zdjęli symbole religijne w postaci krzyży z aż 39 nagrobków. Niestety, na tym proceder się nie zakończył. W poniedziałek policja otrzymała kolejne zgłoszenie, tym razem dotyczące cmentarza przy ulicy Chrobrego w Ostródzie. W tej lokalizacji elementy sakralne zostały zdemontowane z 20 grobów - wyjaśnia policjantka

Apel policji do świadków i poszkodowanych

Policja zwraca się z prośbą o pomoc do mieszkańców regionu. Funkcjonariusze apelują do osób poszkodowanych, których groby bliskich zostały dotknięte tym przestępstwem, o zgłaszanie się do komendy. Policjanci szukają też świadków, którzy w ostatnim czasie zauważyli cokolwiek niepokojącego w okolicach wymienionych cmentarzy lub posiadają wiedzę na temat sprawców.

Zdarzenia te zostały zakwalifikowane jako przestępstwo z art. 262 § 2 Kodeksu karnego. Przepis ten jednoznacznie określa karę za grabież grobu lub innego miejsca spoczynku zmarłego. „Kto ograbia zwłoki, grób lub inne miejsce spoczynku zmarłego, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Policja zapewnia anonimowość i prosi o każdą informację, która może pomóc w ujęciu sprawców tego bulwersującego czynu.