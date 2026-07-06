Objazdy na popularnym odcinku pod Iławą. Zamkną drogę na czas remontu!

Utrudnieniach w ruchu potrwają od 7 do 9 lipca 2026 roku (od wtorku do czwartku).

Prace są elementem dużej inwestycji związanej z rozbudową drogi powiatowej nr 1313N (Iława – Karaś – droga nr 1299N/Wonna) na odcinku Wikielec – granica powiatu.

Kierowcy napotkają największe problemy na trasie Wikielec – Karaś. Drogowcy zamkną lub mocno ograniczą przejazd na odcinku:

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Nowy asfalt i spore spowolnienia

W tych dniach wykonawca planuje układanie warstwy nawierzchni asfaltobetonowej. To wymagający etap prac, który wymusza wprowadzenie czasowych ograniczeń. Ruch w tym rejonie będzie mocno spowolniony.

Apel do kierowców: Jedź bezpiecznie i wybierz objazd

Drogowcy oraz wykonawca inwestycji zwracają się do wszystkich uczestników ruchu z gorącą prośbą o bezpieczną jazdę.

W rejonie prowadzonych prac należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować się do znaków. Aby uniknąć stania w korkach, warto omijać ten odcinek i korzystać z wyznaczonych tras objazdowych.

Urzędnicy i budowlańcy z góry dziękują wszystkim mieszkańcom oraz kierowcom za wyrozumiałość i cierpliwość w trakcie trwania robót. Efektem tych chwilowych niedogodności będzie nowa, znacznie bezpieczniejsza i bardziej komfortowa droga.

Autor: Powiatowy Zarząd Dróg Iława/ Materiały prasowe