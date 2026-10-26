Obchody 11 listopada w Iławie inne niż zwykle

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-10-26 9:39

Obchody Święta niepodległości w tym roku w Iławie zyskają dodatkowy element. Oprócz mszy, uroczystości przy ratuszu i programu artystycznego, będzie też wystawa zabytkowych pojazdów i parada ulicami miasta.

Święto Niepodległości w Iławie 2025
Autor: UM Iława/ Materiały prasowe

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości: 11 listopada 2026 r. (środa). Wstęp wolny.

Program:

11:00 Msza św. w intencji Ojczyzny

Miejsce: Parafia Przemienienia Pańskiego w Iławie, ul. Kościelna 1

12:15 Uroczystości przy ratuszu w asyście Hufca ZHP Iława:

- odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” przez iławian

- powitanie zaproszonych gości przez Burmistrza Miasta Iławy Dawida Kopaczewskiego;

- rys historyczny;

- Apel Pamięci Poległych;

- złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę;

Miejsce: plac przez ratuszem, ul. Niepodległości 13

Parada dla Niepodległej

11:30 wystawa pojazdów otwarta dla mieszkańców

13:25 parada pojazdów ulicami miasta

Miejsce: parking za ratuszem

Organizator: Iławskie Klasyki

17:00 „Wolność - imię, które nosimy w sercu” – międzypokoleniowy program artystyczny pod kierunkiem Marty Przybyły

Miejsce: Kinoteatr „Pasja”, ul. Niepodległości 13A

 

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