Obchody 11 listopada w Iławie inne niż zwykle

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości: 11 listopada 2026 r. (środa). Wstęp wolny.
Program:
11:00 Msza św. w intencji Ojczyzny
Miejsce: Parafia Przemienienia Pańskiego w Iławie, ul. Kościelna 1
12:15 Uroczystości przy ratuszu w asyście Hufca ZHP Iława:
- odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” przez iławian
- powitanie zaproszonych gości przez Burmistrza Miasta Iławy Dawida Kopaczewskiego;
- rys historyczny;
- Apel Pamięci Poległych;
- złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę;
Miejsce: plac przez ratuszem, ul. Niepodległości 13
Parada dla Niepodległej
11:30 wystawa pojazdów otwarta dla mieszkańców
13:25 parada pojazdów ulicami miasta
Miejsce: parking za ratuszem
Organizator: Iławskie Klasyki
17:00 „Wolność - imię, które nosimy w sercu” – międzypokoleniowy program artystyczny pod kierunkiem Marty Przybyły
Miejsce: Kinoteatr „Pasja”, ul. Niepodległości 13A