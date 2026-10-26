Obchody 11 listopada w Iławie inne niż zwykle

Obchody Święta niepodległości w tym roku w Iławie zyskają dodatkowy element. Oprócz mszy, uroczystości przy ratuszu i programu artystycznego, będzie też wystawa zabytkowych pojazdów i parada ulicami miasta.

Autor: UM Iława/ Materiały prasowe