To była prawdziwa bitwa na wiersze! Pojedynkowali się miłośnicy poezji

To był nietypowy konkurs recytatorski. We własnych interpretacjach wierszy mogli wystąpić zarówno dorośli, jak i młodsi czytelnicy. Dla dzieci do wyboru były utwory Juliana Tuwima lub Jana Brzechwy, natomiast dla młodzieży i dorosłych - Juliusza Słowackiego lub Adama Mickiewicza. Tego popołudnia każdy uczestnik został wyróżniony dyplomem, a cel - wspólne czytanie lub mówienie poezji - został osiągnięty!