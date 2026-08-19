Nowy park handlowy o powierzchni 10tys metrów kwadratowych już na ukończeniu w Brodnicy

Na początku listopada zostanie otwarty nowy park handlowy w Brodnicy u zbiegu ulic Podgórnej i Długiej.

Nowy park handlowy został zaprojektowany z myślą o wygodnych, codziennych zakupach. Klienci będą mieli do dyspozycji szeroką gamę sklepów reprezentujących najpopularniejsze kategorie – od mody i obuwia, przez artykuły sportowe i wyposażenie domu, po elektronikę oraz produkty dla dzieci.

Wśród najemców są: Aldi, Sinsay, Pepco, Martes Sport, Media Expert, Sklep zoologiczny Zwierzogród, Tedi, Deichmann, CCC, Rossmann, Smyk, Słoń Market i Halfprice, tworząc kompleksowe miejsce odpowiadające na potrzeby mieszkańców Brodnicy i okolic.

Lokalizacja pomiędzy ulicą Długą i Podgórną, w bezpośrednim sąsiedztwie marketu Dino, zapewnia dogodny dojazd zarówno mieszkańcom miasta, jak i klientom z regionu. Projekt kładzie duży nacisk na dostępność: okoliczni mieszkańcy dotrą do celu wygodnymi ciągami pieszymi, a zmotoryzowani skorzystają z nowoczesnego układu drogowego i parkingu.

Otwarcie obiektu będzie ważnym impulsem dla lokalnej gospodarki. Nowy park handlowy ma szansę stać się numerem jeden na handlowej mapie Brodnicy, oraz jednym z kluczowych regionalnych centrów zakupowych.