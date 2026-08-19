Akcja Trzeźwość na terenie całego warmińsko-mazurskiego

W ramach wojewódzkiej akcji „Trzeźwość” (19.08.2026) policjanci od świtu prowadzili zmasowane kontrole kierowców w całym regionie. Punkty sprawdzianów wytypowano na podstawie analiz drogowych w miejscach o podwyższonym ryzyku.

Efekty kilkugodzinnych działań:

Ponad 17 000 – tylu uczestników ruchu przebadano na obecność alkoholu.

26 – tylu kierujących wsiadło za kółko pod wpływem.

10 – tylu z nich miało powyżej 0,5 promila i odpowie za przestępstwo.

20 – tylu kierowcom natychmiast zatrzymano prawo jazdy.

W powiecie iławskim

Dzięki wykorzystaniu urządzeń alco-blow funkcjonariusze szybko i sprawnie przebadali wielu kierujących a było ich 2446. Jak się okazało, nadal niektórzy użytkownicy dróg nie potrafią zrozumieć, że nawet najmniejsza dawka alkoholu może doprowadzić do tragedii.

Po godzinie 5:00 na jednej z iławskich ulic, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Audi. Po przeprowadzeniu badania stanu trzeźwości okazało się, że 51-latek kierował pojazdem mając w organizmie 0,7 promila alkoholu.

Natomiast chwilę przed godziną 6:00 na terenie jednej z miejscowości w gminie Iława, funkcjonariusze zatrzymali kierującą pojazdem marki Volkswagen. Policjanci również w tym przypadku ujawnili, że 48-letnia kierująca podróżowała pojazdem w stanie nietrzeźwości. Wynik badania wskazał aż promil alkoholu.

Kolejnego kierującego funkcjonariusze zatrzymali na jednej z ulic w Iławie również chwilę przed godziną 6:00. Okazało się, że kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania poruszał się pojazdem mając w organizmie prawie 0,5 promila alkoholu.

W powiecie nowomiejskim

Policjanci wyposażeni w przenośne urządzenia do badania stanu trzeźwości, skontrolowali 484 kierowców. Wszyscy byli trzeźwi. To pozytywny sygnał i bardzo budujący wynik. Pokazuje on, że świadomość kierowców rośnie, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze staje się coraz bardziej powszechna.

W powiecie ostródzkim

Skontrolowano 1602 uczestników ruchu drogowego. Niestety, w dwóch przypadkach kierujący znajdowali się pod działaniem alkoholu.Około godz. 5:00 w Łukcie zatrzymano 29-letniego kierującego, u którego badanie wykazało 0,16 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo pojazd, którym się poruszał, nie posiadał ważnego badania technicznego ani obowiązkowego ubezpieczenia OC.

W Wirwajdach około godz. 7:00, zatrzymano 45-letniego kierującego samochodem marki Honda. Badanie wykazało 0,18 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W obu przypadkach funkcjonariusze zatrzymali kierującym prawa jazdy.

Nawet śladowa ilość alkoholu pogarsza refleks, zaburza ocenę odległości i drastycznie obniża koncentrację. Prowadzenie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających pozostaje jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.