3 miliony dla Iławy na budowę dwóch, całorocznych kortów do tenisa ziemnego

W Iławie przy stadionie miejskim są już korty tenisowe. Teraz będą dwa kolejne, na dodatek kryte, które mają pozwolić na uprawianie tego sportu przez cały rok. To może okazać się prawdziwy "game changer" dla zasypiającej zimą Iławy.

Na kortach przy Sienkiewicza zorganizowano krótką konferencję prasową. Pierwszy zabrał głos wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer.

- Dla mnie jako przedstawiciela administracji rządowej właśnie stąd z powiatu Iławskiego budujące jest to, że powstają kolejne inwestycje w sport, a tak naprawdę w rozwój naszej młodzieży.Niemal 3 miliony złotych trafi do samorządu miasta właśnie na modernizację długo oczekiwaną przez środowisko tenisowe modernizację iławskich kortów. Chylę czoła dla całego środowiska, które tutaj od lat dba o to miejsce, rozwija je sam kilkanaście lat temu. Korzystałem z tych kortów. Pamiętam słynnego pana Stasia, legendę tych kortów, który do 85 roku życia o nie dbał. Tym bardziej budujące dla mnie jest to, że wreszcie tenisiści iławscy doczekają się tej inwestycji. To przecież nie pierwsza inwestycja, która tu będzie realizowana. Będziemy również modernizować boisko ze sztuczną nawierzchnią. W całym województwie mnóstwo tego typu inwestycji, mnóstwo programów wdrażanych przez pana ministra Rutnickiego, które procentują w naszym województwie. Panie ministrze, dziękujemy za to co już i oczywiście liczymy jak zawsze na więcej.

Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki podkreślał ważność obiektów do całorocznego treningu, a nie tylko w ciepłe miesiące.

- Tenisowy orzeł już za chwileczkę wyląduje w pięknej Iławie. Moje pierwsze zdania, gdy zostałem ministrem Sportu i Turystyki brzmiało, bo wielki sport zaczyna się w naszych pięknych małych miejscowościach i małych klubach. Oczywiście Iława to nie jest mała miejscowość, ale zdajemy sobie z tego sprawę i my musimy robić wszystko, żeby zawodnicy niezależnie czy są z wielkich ośrodków, czy też z mniejszych ośrodków jakim jest Iława mieli szansę na rozwój. Tenisowe Orły to jest najważniejsze i największe tego typu wydarzenie inwestycyjne w naszej historii, bo przez ostatnie tygodnie jeżdżę po całej Polsce, gdzie właśnie przekazuję decyzje dotyczące dofinansowań. To co ważne, całorocznych obiektów tenisowych. Jeżeli mówimy o tenisie na najwyższym poziomie, my potrzebujemy rozwoju dla tych chłopców i dziewczynek nie tylko od kwietnia, maja do września czy też października, ale żeby ten proces treningowy mógł trwać cały rok, dlatego w ramach wielkiego programu Tenisowe Orły przeznaczyliśmy na niego blisko 80 milionów złotych, dzięki czemu ponad 30 tego typu obiektów będzie realizowanych na terenie całego kraju. Zawsze będziemy to powtarzać, że inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie naszych dzieciaków i nas wszystkich i bardzo się cieszę, że na ręce pana burmistrza mogę przekazać bardzo dobrą informację, a więc kwotę 2 miliony 942 tysiące i 200 złotych dla Gminy Miejskiej Iława w sprawie modernizacji kortów tenisowych w ramach inwestycji pod tytułem przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Iławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. To będą dwa nowoczesne korty, dzięki któremu nasze dzieciaki będą mogły się rozwijać przez cały rok. Trzymam za Was kciuki, patrzę tutaj w oczy, pasja jest, wiara w sukces jest. Kochani, my to wszystko robimy dla Was, żebyście mieli poczucie takie, że budujemy dla Was warunki takie, abyście mogli tylko i wyłącznie koncentrować się na rozwoju Waszych pasji. Mam nadzieję, że jak się spotkamy i już ten obiekt będzie zrealizowany, to będę też słyszał o tym, że zawodnicy z Iławy nie tylko świetnie sobie radzą tutaj w województwie, ale też gracie na najważniejszych turniejach ogólnopolskich. A kto wie, sami to powiedzieliście, Wimbledon, Australia, Nowy Jork czy też Paryż, to wszystko jest możliwe, ale to wszystko jest możliwe, gdy jest nowoczesna infrastruktura i to gigantyczne przyspieszanie infrastrukturalne i bardzo się cieszę, że tego częścią jest Iława. Niedawno dofinansowanie, jeżeli chodzi o pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, a dzisiaj świetnie informacje dla tenisa.

Korty miały być remontowane, ale Burmistrz Iławy nie spodziewał się, że to nastąpi szybciej niż zakładano.

- Kilka lat temu, kiedy siedzieliśmy z moimi współpracownikami w ratuszu do projektowania tego nowego obiektu kompleksu, bo przecież korty to tylko część tego dużego kompleksu, nie przypuszczałem, że tak szybko będziemy mogli się spotkać i wcielać nasze plany w życie. Bardzo serdecznie dziękuję za to dofinansowanie, na które czekaliśmy my jako samorządowcy, ale przede wszystkim czekało całe środowisko związane z tenisem ziemnym. Obiecuję, że ruszymy do inwestycji niezwłocznie po to, żebyśmy mogli się za kilka miesięcy tutaj spotkać i otworzyć te korty i wspólnie świętować. Jestem o tym przekonany, że to jest kolejny krok ku temu, żeby umacniać pozycje Iławy na arenie wojewódzkiej - mówił Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.

Aleksandra Musiał, członek zarządu Polskiego Związku Tenisowego była pod wrażeniem całego kompleksu sportowego, do tego stopnia, że zaproponowała organizację dużej imprezy w Iławie.

- Bardzo się cieszę, że właśnie Ministerstwo Sportu wspiera nie tylko te duże ogólnopolskie prężnie działające ośrodki tenisowe, ale także te mniejsze. Jestem pod wrażeniem całości tego obiektu.Jest to piękny kompleks nie tylko tenisowy, ale także sportowy. Mam nadzieję, że w przyszłości wspólnie z Polskim Związkiem Tenisowym zorganizujemy tutaj niejeden turniej, a że być może tutaj wśród waszych dzieciaków jest następca Huberta Churkacza, Igi Świątek lub Maji Chwalińskiej.

Joanna Kossek, prezes Towarzystwa Tenisa Ziemnego w Iławie, które od lat skupia miłośników tenisa w Iławie i regionie nie kryła zaskoczenia.

- Bardzo dziękuję, że coś takiego mogło powstać. Jestem po prostu pod wrażeniem. Jestem też zaskoczona, powiem szczerze, bo nie do końca wierzyłam w to, że się uda, ale bardzo dziękuję za tę możliwość. Mam nadzieję, że nasz sport będzie się już prężnie rozwijał. Teraz ruszy z kopyta

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Protas znany również z zamiłowania do tenisa, wspominał "rozegranie debelka w Iławie".

- Serdecznie gratuluję i dziękuję panu ministrowi za tę cenną inicjatywę, która dotyczy przecież nie tylko Iławy, ale całego tenisowego środowiska w Polsce. Rzeczywiście musimy inwestować w nowoczesne obiekty sportowe, również te na których można trenować zimą. Iga, Hubi są takimi ambasadorami, motorami przyciągającymi młodzież do tego sportu, ale żeby byli kontynuatorzy muszą być warunki i bardzo się cieszę, że takie warunki będą stworzone w Iławie. Ja od 30 lat regularnie też grywam w tenisa. Tu na tym korcie z Leszkiem Kucharskim też graliśmy kiedyś debelka podczas turnieju, więc ten obiekt jest mi znany i bardzo się cieszę, że będziecie mieli jeszcze lepsze warunki.

Na konferencji pojawili się również lokalni Posłowie na Sejm RP Katarzyna Królak i Paweł Papke.

- Wielkie rzeczy dzieją się w małych miejscowościach, a Iława to miasto, w którym się urodziłam, które jest dla mnie bardzo ważne i taka piękna inwestycja, która pomaga młodym, ale nie tylko młodym, bo również starszym, dorosłym i seniorom. Pozwala wierzyć w to, że można robić, można działać, tylko trzeba chcieć i współpracować w kulturze, w sporcie, w infrastrukturze. Naprawdę dzieje się w naszym najpiękniejszym regionie na świecie - mówiła Katarzyna Królak. Poseł na Sejm RP Paweł Papke dziękował za wsparcie całego regionu. - Panie ministrze, objechaliśmy Warmii Mazury i rzeczywiście te dofinansowania są imponujące, bo trzeba pamiętać, że one powodują to, że samorządowcy również swój wysiłek finansowy posiadają, one się podwajają lub nawet potrajają, także duże gratulacje, duże podziękowania. Młodzieży życzę teraz już za kilka miesięcy wspaniałej hali i rozwijania swoich pasji tenisowych.

Jak powiedziała nam Aneta Michalak z Wydziału Inwestycyjnego UM Iława, hala będzie podwójna, na dwa pola do gry. Będzie to balon tak zwany dmuchany, który będzie przykrywał dwa korty tenisowe o wymiarach 23,77 metra długość i szerokości dostosowanej do gry deblowej 10,97 metra.

To, czy inwestycja wystartuje w 2026 roku, uzależnione będzie od dat podpisania umowy z ministerstwem i ogłoszenia przetargu. Jak powiedział nam burmistrz Dawid Kopaczewski, jeżeli przetarg na wyłonienie wykonawcy przebiegnie bez opóźnień, jeszcze w roku 2026 możemy poznać nazwę firmy, która będzie odpowiedzialna za inwestycję, a oddanie hali do użytku może nastąpić pod koniec 2027 roku.