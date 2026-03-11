Spotkania w Salce Muzealnej przy ul. Kościuszki nie tylko zastępują odwiedziny w muzeum, którego Iława nie ma. To coś więcej, niż zastępstwo - to gwarancja rozmowy na ciekawe tematy z regionalistami nie tylko iławskimi. Tym razem, na marcowym spotkaniu, zaprezentowano ciekawe nowości w zbiorach.
Nowe zdobycze w Salce Muzealnej w Iławie. Tu trafiła część piszczałek z czerwonego kościoła
2026-03-11 15:50
Organy w iławskim czerwonym kościele przeszły gruntowną renowację. Wymieniono m.in. jedne z drobniejszych elementów, czyli piszczałki. Cztery z nich trafiły do Salki Muzealnej i można je oglądać na comiesięcznych spotkaniach. Po raz pierwszy zaprezentowano je w marcu 2026.
Piszczałki z czerwonego kościoła trafiły do salki muzealnej
