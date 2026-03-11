Nowe zdobycze w Salce Muzealnej w Iławie. Tu trafiła część piszczałek z czerwonego kościoła

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-03-11 15:50

Organy w iławskim czerwonym kościele przeszły gruntowną renowację. Wymieniono m.in. jedne z drobniejszych elementów, czyli piszczałki. Cztery z nich trafiły do Salki Muzealnej i można je oglądać na comiesięcznych spotkaniach. Po raz pierwszy zaprezentowano je w marcu 2026.

Spotkania w Salce Muzealnej przy ul. Kościuszki nie tylko zastępują odwiedziny w muzeum, którego Iława nie ma. To coś więcej, niż zastępstwo - to gwarancja rozmowy na ciekawe tematy z regionalistami nie tylko iławskimi. Tym razem, na marcowym spotkaniu, zaprezentowano ciekawe nowości w zbiorach.

Posłuchajcie relacji, którą pierwotnie wyemitowaliśmy na antenie Radia Eska Iława.

Piszczałki z czerwonego kościoła trafiły do salki muzealnej
