Nowe zdobycze w Salce Muzealnej w Iławie. Tu trafiła część piszczałek z czerwonego kościoła

Spotkania w Salce Muzealnej przy ul. Kościuszki nie tylko zastępują odwiedziny w muzeum, którego Iława nie ma. To coś więcej, niż zastępstwo - to gwarancja rozmowy na ciekawe tematy z regionalistami nie tylko iławskimi. Tym razem, na marcowym spotkaniu, zaprezentowano ciekawe nowości w zbiorach.

Posłuchajcie relacji, którą pierwotnie wyemitowaliśmy na antenie Radia Eska Iława.

Piszczałki z czerwonego kościoła trafiły do salki muzealnej

Quiz. Dopasuj utwór T.Love do odpowiedniego albumu: Pytanie 1 z 10 Na którym albumie T.Love pojawił się utwór "Na bruku"? "Antyidol" "Polskie mięso" "Pocisk miłości" Następne pytanie