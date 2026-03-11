Nie zaciągnął ręcznego, auto stoczyło się i wjechało w siłownię

Do zdarzenia doszło, gdy mężczyzna zaparkował swojego nissana, jednak – jak się okazało – zapomniał zaciągnąć hamulca postojowego. Niezabezpieczony pojazd zaczął się powoli staczać ze wzniesienia.

Samochód najpierw uderzył w znak drogowy, powodując jego uszkodzenie. Następnie wjechał na teren zewnętrznej siłowni i zatrzymał się dopiero na jednej z maszyn do ćwiczeń, która również została uszkodzona.

Na szczęście w chwili zdarzenia na siłowni nikt nie ćwiczył. Gdyby w pobliżu znajdowali się ludzie, sytuacja mogłaby zakończyć się znacznie poważniej.

- 26-latek nie ukrywał skruchy – przepraszał za swoje roztargnienie oraz za to, że nie zabezpieczył należycie pojazdu przed opuszczeniem samochodu. - mówi Joanna Kwiatkowska z Policji w Iławie.

Kierowca miał dużo szczęścia w nieszczęściu, bo gdyby nie te przeszkody, auto pewnie dojechałoby do jeziora Jeziorak.

To zdarzenie jest przypomnieniem dla wszystkich kierowców, jak ważne jest właściwe zabezpieczenie auta po zaparkowaniu.

Pamiętajmy:

wysiadając z samochodu zawsze upewnijmy się, że pojazd jest prawidłowo zabezpieczony,

sprawdźmy, czy zaciągnięty jest hamulec postojowy,

zwróćmy uwagę, czy zaparkowany pojazd nie utrudnia ruchu innym kierowcom i pieszym,

przede wszystkim upewnijmy się, że nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia innych osób.