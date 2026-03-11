33-latek z Lubawy używając siekiery i przecinaka włamywał się do maszyn hazardowych

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie prowadzili czynności w sprawie włamań do maszyn do gier hazardowych na terenie Lubawy. Ustalili, że sprawca przy użyciu siekiery oraz przecinaka, siłowo otwierał automaty, po czym zabierał ze środka kasetki z pieniędzmi i oddalał się w nieznanym kierunku.

Policjanci w trakcie czynności przesłuchali świadków oraz zabezpieczyli obraz z kamer. Funkcjonariusze na miejscu wykonali również oględziny oraz sporządzili dokumentację fotograficzną i zabezpieczyli ślady.

Policjanci dokonali szczegółowej analizy zgromadzonego materiału dowodowego. Skrupulatna i intensywna praca policjantów z wydziału kryminalnego iławskiej jednostki Policji oraz Komisariatu Policji w Lubawie sprawiła, że ustalono podejrzanego o kradzieże z włamaniem. Okazał się nim mieszkaniec gminy Lubawa.

W trakcie czynności okazało się, że nie były to jedyne przewinienia 33-latka. Mężczyzna ukradł złom na jednej z posesji w gminie Lubawa oraz włamał się do pomieszczenia gospodarczego, skąd ukradł sprężarki i silnik.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i wtedy to w trakcie osadzania okazało się, że jeszcze posiadał przy sobie amfetaminę.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 33-latkowi 10 zarzutów. Natomiast prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec mieszkańca gminy Lubawa dozoru policyjnego.

Mężczyzna musi dwa razy w tygodniu stawiać się w jednostce policji, informować o każdorazowym wyjeździe z podaniem miejsca pobytu i terminie powrotu. 33-latek ma również zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu i obowiązkiem złożenia go w Prokuraturze Rejonowej w Iławie.

Kodeks karny za samą kradzież z włamaniem przewiduje karę nawet do 10 lat pozbawienia wolności.