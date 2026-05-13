Muzyczne Zielone Świątki w Iławie. Pomodlą się o pomyślność dla miasta

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-05-13 14:11

W 2026 roku Zielone Świątki przypadają 24 maja (niedziela). Jednak już tydzień wcześniej, 17 maja, w amfiteatrze odbędzie się wydarzenie z tej okazji. Zapraszają dwaj pastorzy: Emilian Duczyc oraz Marcin Chrząszcz.

Dwaj pastorzy: Emilian Duczyc (z lewej) oraz Marcin Chrząszcz

Autor: Edyta Kocyła-Pawłowska

Już w najbliższą niedzielę koncert z okazji Zielonych Świątek, który odbędzie się o godz. 17:00 w Amfiteatrze Miejskim w Iławie. Wstęp wolny. Wystąpią m.in.: Artashes Arci oraz zbór Chrystusa Zbawiciela Parakletos. Dostępne będą bezpłatne animacje dla dzieci. Tym razem można się spodziewać muzyki z gatunków: reggae, hip-hop, dancehall. 

Posłuchaj, co na antenie Eski Iława opowiedzieli dwaj pastorzy, których kościoły organizują to wydarzenie.Kościół Chrześcijan Baptystów „Drzewo Życia” w Iławie - pastor Emilian Duczyc oraz Kościół Chrześcijański „Nadzieja” w Iławie - pastor Marcin Chrząszcz.

Pastorzy Emilian Duczyc i Marcin Chrząszcz o koncercie zielonoświątkowym w Iławie
