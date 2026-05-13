Już w najbliższą niedzielę koncert z okazji Zielonych Świątek, który odbędzie się o godz. 17:00 w Amfiteatrze Miejskim w Iławie. Wstęp wolny. Wystąpią m.in.: Artashes Arci oraz zbór Chrystusa Zbawiciela Parakletos. Dostępne będą bezpłatne animacje dla dzieci. Tym razem można się spodziewać muzyki z gatunków: reggae, hip-hop, dancehall.
Muzyczne Zielone Świątki w Iławie. Pomodlą się o pomyślność dla miasta
2026-05-13 14:11
W 2026 roku Zielone Świątki przypadają 24 maja (niedziela). Jednak już tydzień wcześniej, 17 maja, w amfiteatrze odbędzie się wydarzenie z tej okazji. Zapraszają dwaj pastorzy: Emilian Duczyc oraz Marcin Chrząszcz.
Pastorzy Emilian Duczyc i Marcin Chrząszcz o koncercie zielonoświątkowym w Iławie
MELLINA - Marek Kozubel