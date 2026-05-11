Ta noc do innych będzie niepodobna! W piątek noc muzeów, także w Iławie

- Ta noc na pewno będzie niezapomniana, dlatego zapraszamy zarówno dorosłych, jak i dzieci, bo dla każdego coś ciekawego się znajdzie. Zapraszamy 15 maja. Wszystko zaczyna się już od godziny 16, a ostatnie atrakcje będą trwać do 23 - mówi Joanna Czarnecka z wydziału promocji iławskiego ratusza.

W tym roku wyjątkowe jest też to, że dołączyły dwa miejsca. Jest to Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, która przygotowała specjalne eksperymenty dla najmłodszych.

Po raz kolejny do Nocy Muzeów dołączają: Szkoła Podstawowa nr 1, Cech Rzemiosł Różnych, Cerkiew Grecko-Katolicka Świętego Jana Apostoła. Oprócz sprawności harcerskich, które będzie można zdobyć, czekają również inne atrakcje. Chociażby w Szkole Podstawowej nr 1 będzie to zwiedzanie strychu, wystawa sprzętu historycznego, czy też zadania historyczne dla najmłodszych.W Cechu Rzemiosł Różnych w salce historycznej będzie można zapoznać się z wystawą "Poznaj historię Cechu Rzemiosł Różnych". W Ratuszu będzie zwiedzanie oczywiście wieży i wystawa historii iławskiego Hufca. Jako dodatkowa atrakcja na parkingu przy ratuszu będzie rozpalane przez harcerzy ognisko.

Można we własnym zakresie przynieść kiełbaski, pośpiewać również harcerskie piosenki.

A co w Iławskim Centrum Kultury? W tym roku sensorycznie w kinie będzie można zrelaksować się w przestrzeni świateł i dźwięku z możliwością odpoczynku w kinowej atmosferze.Będzie też strefa mieszkańców i warsztaty plakatowe. Na basenie czeka na Was nurkowanie i wyławianie skarbów na czas. Za to na hali widowiskowo-sportowej będziecie mogli rozegrać turniej w Fifę.W Kuźni Talentów u Marka Kałuży będziecie mogli posłuchać o opowieściach Sowy, wziąć udział w warsztatach rzeźbiarskich oraz zdobyć sprawności harcerskie. O 17.30 i 18.15 czeka na Was rejs z przewodnikiem statkiem Ilavia. Trzeba odebrać wyjściówki od 12 maja w Informacji Turystycznej.

Za to w Bibliotece w Iławie czekają Was prezentacje starych ksiąg i kronik, elementy muzeoterapii, kolorowanki dla dzieci i żywa książka. W Galerii SART również czekają na Was warsztaty tworzenia biżuterii, ale też możliwość zdobycia odznak harcerskich poprzez malowanie motywów harcerskich. Standardowo też zwiedzanie czerwonego kościoła wraz z kryptami, które nie są na co dzień dostępne.

POSŁUCHAJ: Magdalena Rudnicka i Joanna Czarnecka, wydział promocji iławskiego ratusza.

15 maja Noc Muzeów w Iławie

Noc muzeów w Iławie - terenowa gra harcerska

