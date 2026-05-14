Mistrzostwa Europy klas ILCA i iQFOiL. Agata Barwińska ponownie w gronie faworytek

Tegoroczne mistrzostwa klasy ILCA odbędą się w Marina Kaštela, położonej nad Adriatykiem w pobliżu Splitu. Organizatorzy zapowiadają jedne z najmocniej obsadzonych mistrzostw Europy ostatnich lat. W olimpijskiej klasie ILCA 7 wystartuje 186 zawodników, w tym 149 Europejczyków oraz aż 98 żeglarzy kategorii U23. Z kolei w klasie ILCA 6 kobiet rywalizować będzie 128 zawodniczek, w tym 101 Europejek i 61 żeglarek U23.

Agata Barwińska ponownie w gronie faworytek

Wśród największych gwiazd regat znajdują się m.in. dwukrotny srebrny medalista olimpijski Tonci Stipanovic, Philipp Buhl, Pavlos Kontides czy Emma Plasschaert, Mária Érdi i Anna Münch. W kobiecej flocie zobaczymy także Agatę Barwińską, która po znakomitym sezonie 2025 ponownie należy do grona głównych kandydatek do medalu.

Miniony sezon był dla Ambasadorki PGE Sailing Team Poland wyjątkowo udany. W maju wywalczyła srebrny medal mistrzostw świata w chińskim Qingdao, a następnie stanęła na podium mistrzostw Europy, zdobywając brązowy medal klasyfikacji open i srebro wśród zawodniczek europejskich. Wysokie miejsca zajęły również inne reprezentantki Polski – Wiktoria Gołębiowska ukończyła ubiegłoroczne mistrzostwa Europy na ósmej pozycji, natomiast Magdalena Kwaśna, olimpijka z Tokio, po powrocie do ścigania uplasowała się tuż za czołową dziesiątką.

W tegorocznych mistrzostwach Europy Polskę w klasie ILCA 6 reprezentować będą Ambasadorki PGE Sailing Team Poland: Agata Barwińska (SSW MOS Iława) i Wiktoria Gołębiowska (Wiking Toruń) oraz Lilly May Niezabitowska (JK Kotwica Tarnobrzeg), Magdalena Kwaśna (Chojnicki Klub Żeglarski) i Zofia Wójcik (Klub Uczelniany AZS UW).

– To bardzo fajne uczucie mieć szansę bronić tytułu z ubiegłego roku. To, że mogę to robić po raz kolejny pokazuje, że cały czas utrzymuję się w światowej czołówce i walczę o miejsca medalowe – mówi Agata Barwińska.

Polka podkreśla również, że dobrze zna akwen, choć warunki w Chorwacji mogą okazać się bardzo wymagające.

– Nie jest to mój pierwszy raz na tym akwenie, więc mam już sporo notatek i wniosków z poprzednich startów. Myślę, że to może być moja przewaga. Największym wyzwaniem może być wiatr, bo jest to miejsce, gdzie albo wieje bardzo mało, albo bardzo dużo. Może się zdarzyć, że rozegramy niewiele wyścigów, ale mam nadzieję, że będzie komplet ścigania w mocniejszym wietrze. Czuję się przygotowana na każde warunki. Dobrze się przygotowaliśmy i wierzę, że forma jest dobra. Dam z siebie wszystko i będę walczyć o miejsca medalowe – dodaje zawodniczka Kadry Narodowej PZŻ.

W klasie ILCA 7 biało-czerwone barwy reprezentować będą Filip Olszewski (Klub Uczelniany AZS UW), Piotr Malinowski (SSW MOS Iława), Hubert Roszyk (ŻLKS Poznań), Filip Ciszkiewicz (MKŻ Arka Gdynia) oraz Tadeusz Kubiak (SEJK Pogoń Szczecin). Olszewski, który w styczniu tego roku zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata U21 w klasie ILCA 7, od kilku dni przygotowuje się do mistrzostw bezpośrednio na chorwackim akwenie.

– Od ponad tygodnia znajduję się w Chorwacji na akwenie mistrzostw, żeby uzbierać jak najwięcej danych. Dodatkowo w miniony weekend zakończyłem start w otwartych mistrzostwach Chorwacji, gdzie rywalizowała światowa czołówka. Udało mi się zająć bardzo dobrą pozycję oraz trzecie miejsce w kategorii U21, co na pewno dodało mi pewności siebie przed mistrzostwami i pozwoliło jeszcze lepiej poznać akwen oraz moich przeciwników – mówi Filip Olszewski.

Jak podkreśla zawodnik Kadry Narodowej PZŻ, kluczowe będą pierwsze minuty każdego wyścigu.

– Jeśli chodzi o założenia na Mistrzostwa Europy, przede wszystkim chcę poprawić starty oraz pierwsze halsówki. To są elementy, które mają kluczowe znaczenie w dalszym przebiegu wyścigu – dodaje.

Polscy windsurferzy rozpoczną walkę w Portimão

W klasie iQFOiL Polskę reprezentować będzie łącznie dziewięciu windsurferów, w tym wielu zawodników Kadry Narodowej PZŻ. We flocie żeńskiej wystartują: Anastasiya Valkevich, Aleksandra Wasiewicz, Maja Kuchta, Ewa Miarczyńska (wszystkie Sopocki Klub Żeglarski), Julia Przybył (UJKS Szturwał Kalisz) oraz Wiktoria Giec (UKS Nieporęt Klepacka Team). Wśród mężczyzn kibicować będziemy mogli Ambasadorowi PGE Sailing Team Poland - Pawłowi Tarnowskiemu, a także Stanisławowi Trepczyńskiemu (obaj Sopocki Klub Żeglarski) i Igorowi Lewińskiemu (KS AZS AWFiS Gdańsk).

- Jestem tutaj po raz pierwszy w życiu, ale od razu urzekło mnie to miejsce na brzegu. Towarzyszy nam doskonały wiatr, dni są słoneczne i bardzo dobrze się nam tu pływa - mówi Paweł Tarnowski, Mistrz Europy w klasie iQFOiL z 2024 roku.

Windsurferzy rozpoczną wyścigi w poniedziałek 18 maja, a seria medalowa zaplanowana jest na sobotę 23 maja. Oficjalne otwarcie Mistrzostw Europy w klasie ILCA zaplanowano natomiast na 16 maja, a rywalizacja potrwa od 17 do 22 maja. Regaty rozegrane zostaną na wodach Zatoki Kaštelańskiej pomiędzy Splitem i Trogirem.