Graveliada ze startem i metą w Wikielcu

Start i meta wyścigu znajdowały się w Wikielcu w gminie Iława. Trasa prowadziła przez malownicze szutry i leśne drogi, przebiegając przez Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego, Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich, Welski Park Krajobrazowy, Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy oraz Brodnicki Park Krajobrazowy. Na wszystkich uczestników czekał również poczęstunek przygotowany przez panie z KGW Na Widelcu w Wikielcu.

Szybki QUIZ. Kylian Mbappe czy Lamine Yamal? Proste pytania nie tylko dla fanów Pytanie 1 z 20 Kto został królem strzelców La Liga w barwach Realu Madryt? Kylian Mbappe Lamine Yamal Następne pytanie