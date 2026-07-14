Graveliada ze startem i metą w Wikielcu

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-07-14 13:35

Graveliada 2026 to wyścig rowerowy, którego najdłuższa trasa liczyła aż 250 kilometrów. Wydarzenie połączyło sportową rywalizację z możliwością odkrywania niezwykłych zakątków regionu. W tegorocznej edycji udział wzięło 118 zawodników.

Start i meta wyścigu znajdowały się w Wikielcu w gminie Iława. Trasa prowadziła przez malownicze szutry i leśne drogi, przebiegając przez Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego, Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich, Welski Park Krajobrazowy, Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy oraz Brodnicki Park Krajobrazowy. Na wszystkich uczestników czekał również poczęstunek przygotowany przez panie z KGW Na Widelcu w Wikielcu.

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