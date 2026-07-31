Filmy inne niż zwykle - wkróce retrospekcja WAMA Film Festival

- Po raz kolejny mamy przyjemność współtworzyć Retrospekcję WAMA Film Festival. Cieszymy się, że od lat możemy być partnerem tego wyjątkowego wydarzenia i wspólnie promować ambitne kino oraz kulturę filmową w naszym regionie - zapowiada dyrektor Suskiego Centrum Kultury Tomasz Woźniak.

Tegoroczna edycja to okazja do obejrzenia czterech interesujących produkcji – trzech filmów krótkometrażowych oraz jednego pełnometrażowego obrazu docenionego na międzynarodowych festiwalach.Seans 16 sierpnia 2026 roku o godz. 16.00 do Sali Widowiskowej SOK.

Program tegorocznej retrospekcji otworzy film „STYMULANTY & EMPATOGENY” w reżyserii Mateusza Pacewicza, wyprodukowany przez Wajda Studio. To opowieść o osiemnastoletnim Antku, który pod pretekstem kolejnej transakcji narkotykowej zaprasza do swojego domu Kubę – chłopaka, w którym jest zakochany. Spotkanie szybko okazuje się częścią niebezpiecznej gry, a bohaterowie muszą zmierzyć się z własnymi uczuciami, lojalnością i konsekwencjami podejmowanych decyzji.

Drugim filmem będzie „LUDZIE I RZECZY” Damiana Kosowskiego, produkcja Studia Munka – Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Bohaterką filmu jest Olena, która wraz z córką przyjeżdża odebrać wyniki badań DNA potwierdzające śmierć zaginionego podczas wojny męża. To poruszająca historia o stracie, pamięci i próbie odnalezienia się w rzeczywistości naznaczonej wojenną traumą.

W programie znalazł się również komediodramat „SHE CAT HIM” w reżyserii Marty Chyły-Janickiej, wyprodukowany przez FUMI Studio. Film przedstawia trzy epizody z życia małżeństwa intelektualistów, Anny i Dawida, z humorem i ironią ukazując ich relacje oraz emocjonalne rozterki. Produkcja przeznaczona jest dla widzów dorosłych.

Finałem przeglądu będzie pełnometrażowy film „PIERCE” w reżyserii Nelicii Low. To psychologiczny thriller opowiadający historię młodego szermierza Zijie, który po latach odnawia relację ze starszym bratem skazanym za zabójstwo podczas zawodów sportowych. W miarę rozwoju wydarzeń granica między prawdą a manipulacją staje się coraz mniej wyraźna, a bohater zmuszony jest odpowiedzieć sobie na pytanie, komu naprawdę może zaufać.

Retrospekcja WAMA Film Festival od lat prezentuje kino podejmujące ważne społecznie tematy i promuje twórczość zarówno uznanych, jak i debiutujących reżyserów. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy zaprosić mieszkańców do udziału w tym wydarzeniu i wspólnie przeżywać filmowe emocje.

Serdecznie zapraszamy 16 sierpnia o godz. 16.00 do Sali Widowiskowej SOK - WSTĘP WOLNY.

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