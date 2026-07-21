Magdalena Maria Grzywacz wybrana na nową dyrektor Iławskiego Centrum Kultury

Poznaliśmy oficjalne wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Iławskiego Centrum Kultury. Burmistrz Miasta Iławy podpisał informację o zakończeniu postępowania konkursowego, w wyniku którego na czele instytucji stanie Magdalena Maria Grzywacz. Swoje obowiązki oficjalnie obejmie 1 sierpnia 2026 roku.

Nowa dyrektor posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami kultury, pracy w administracji samorządowej oraz w realizacji skomplikowanych projektów społecznych i artystycznych.

Bogaty dorobek w Raciążu i Mławie

Dotychczas Magdalena Maria Grzywacz kierowała Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu. W czasie swojej pracy zainicjowała tam m.in. powstanie Teatru Pakamera oraz internetowego Radia Raciąż. Odpowiadała za dynamiczny rozwój oferty kulturalnej skierowanej do wszystkich grup wiekowych, a do jej kluczowych osiągnięć należała koordynacja obchodów 600-lecia nadania Raciążowi praw miejskich — wydarzenia obfitującego w widowiska historyczne, koncerty i wystawy angażujące lokalną społeczność.

Wcześniej przez wiele lat związana była z Urzędem Miasta Mława, gdzie pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej i Medialnej. Odpowiadała tam za promocję miasta, politykę informacyjną oraz organizację ważnych wydarzeń kulturalnych i patriotycznych. Była współtwórczynią i koordynatorką takich przedsięwzięć jak Victor Young Jazz Festival Mława, Noc Muzeów w Ratuszu czy cykliczne rekonstrukcje historyczne Bitwy pod Mławą.

Menedżerskie kompetencje i nowa wizja

W swoim dorobku nowa dyrektor ma również liczne sukcesy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych — zarówno ze środków krajowych, jak i Unii Europejskiej. Od lat stawia na ścisłą współpracę z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi partnerami oraz sprawnie zarządza zespołami ludzkimi.

Uznanie w oczach komisji konkursowej zyskała przede wszystkim przedstawiona przez nią wizja funkcjonowania iławskiej placówki.

– Gratuluję najlepszej koncepcji, która przekonała komisję o wyborze Pani kandydatury. Jestem przekonany, że doświadczenie, kompetencje oraz wizja rozwoju kultury pozwolą na dalsze wzmacnianie roli Iławskiego Centrum Kultury jako miejsca otwartego, nowoczesnego i bliskiego mieszkańcom – zaznacza Burmistrz Miasta Iławy.