Legendy Suskiej Estrady - koncert, który porwał serca publiczności i przywołał wspomnienia

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-08-03 19:18

Projekt przygotowany przez Wojciecha Olszewskiego przy współpracy z lokalnymi muzykami z dawnych lat przyciągnął pod scenę wielu mieszkańców gminy Susz.

To była piękna muzyczna podróż przez czasy młodości muzyków występujących na scenie. Wśród publiczności nie brakowało szczerych uśmiechów i łez wzruszenia - i nic w tym dziwnego bo emocje czuć było w powietrzu!Po koncercie na Wojciecha Olszewskiego czekała niespodzianka. Z okazji 50. lecia pracy artystycznej wyświetlono film z życzenia od muzyków zaprzyjaźnionych z Panem Wojciechem oraz przekazano okolicznościowy tort.

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