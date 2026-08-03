Legendy Suskiej Estrady - koncert, który porwał serca publiczności i przywołał wspomnienia

To była piękna muzyczna podróż przez czasy młodości muzyków występujących na scenie. Wśród publiczności nie brakowało szczerych uśmiechów i łez wzruszenia - i nic w tym dziwnego bo emocje czuć było w powietrzu!Po koncercie na Wojciecha Olszewskiego czekała niespodzianka. Z okazji 50. lecia pracy artystycznej wyświetlono film z życzenia od muzyków zaprzyjaźnionych z Panem Wojciechem oraz przekazano okolicznościowy tort.

Które postacie pojawiły się, a które nie, w pierwszym odcinku "Rancza"? Tylko widz z dobrą pamięcią zdobędzie 10 punktów w tym quizie! Pytanie 1 z 10 Czy Lucy pojawia się w odcinku "Spadek"? Tak Nie Następne pytanie