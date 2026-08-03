To była piękna muzyczna podróż przez czasy młodości muzyków występujących na scenie. Wśród publiczności nie brakowało szczerych uśmiechów i łez wzruszenia - i nic w tym dziwnego bo emocje czuć było w powietrzu!Po koncercie na Wojciecha Olszewskiego czekała niespodzianka. Z okazji 50. lecia pracy artystycznej wyświetlono film z życzenia od muzyków zaprzyjaźnionych z Panem Wojciechem oraz przekazano okolicznościowy tort.
Legendy Suskiej Estrady - koncert, który porwał serca publiczności i przywołał wspomnienia
2026-08-03 19:18
Projekt przygotowany przez Wojciecha Olszewskiego przy współpracy z lokalnymi muzykami z dawnych lat przyciągnął pod scenę wielu mieszkańców gminy Susz.
Małżeństwo Koziołów znów razem! Długo na to czekali