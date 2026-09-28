Koniec koszmaru kierowców w Iławie. Powstanie wyczekiwany tunel za 120 mln zł

Na specjalnej konferencji terenowej w Iławie, samorządowcy i wykonawcy ogłosili, że przetarg na inwestycję wartą około 120 milionów złotych rusza już na początku października.

Przejazd na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 536 z linią kolejową nr 9 od lat paraliżował ruch w mieście. Jak podkreśliła Katarzyna Sobiech, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, zamknięte rogatki oznaczały dla mieszkańców i transportu gospodarczego straty czasu liczone w godzinach. W weekendy przejazd był zablokowany przez 6 godzin, a w dni robocze aż przez 7,5 godziny w skali doby.

Problem był na tyle uciążliwy, że mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce. Z inicjatywy grupy iławian, na czele z radnym Michałem Młotkiem, powstała specjalna aplikacja mobilna. Kierowcy ostrzegali się w niej wzajemnie o zamkniętych szlabanach, co ułatwiało wybór alternatywnych tras. Niedługo jednak to oddolne narzędzie przestanie być potrzebne - mówi Mateusz Szauer, wicewojewoda warmińsko-mazurski.

Unijne środki ratują projekt

Budowa tunelu to koszt rzędu 120 milionów złotych. Jak przyznają przedstawiciele samorządu, w tym Jacek Protas, poseł do Parlamentu Europejskiego, inwestycja ta nie miałaby szans na realizację wyłącznie z budżetu województwa, zwłaszcza że wsparcie ze strony spółki PKP (w ramach programu modernizacji kolei) miało wynieść zaledwie kilkanaście milionów złotych.

Przełomem okazały się zmiany w polityce Unii Europejskiej, wynegocjowane w ubiegłym roku podczas przeglądu śródokresowego. Dzięki staraniom samorządowców i europarlamentarzystów, regiony graniczące z Rosją, Białorusią i Ukrainą mogą teraz liczyć na wyższy poziom dofinansowania projektów poprawiających bezpieczeństwo – limit wzrósł z 85% do aż 95%. To właśnie ten mechanizm pozwolił na sfinansowanie iławskiego tunelu.

Warto zaznaczyć, że Polska jest zdecydowanym beneficjentem funduszy europejskich. Przez 22 lata członkostwa, nasz kraj otrzymał z budżetu UE o 200 miliardów euro więcej, niż wyniosły wpłacone przez nas składki. Obecnie trwają już prace nad nowym, unijnym budżetem na lata 2028-2034, w którym województwo warmińsko-mazurskie, ze względu na swoje przygraniczne położenie, liczy na kolejne, dedykowane środki - dodał europarlamentarzysta.

Harmonogram prac

Za przygotowanie dokumentacji, procedurę przetargową i nadzór nad realizacją odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich, kierowany przez dyrektora Waldemara Królikowskiego. Zgodnie z zapowiedziami, plan działania wygląda następująco:

5 października – ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

I / II kwartał przyszłego roku – planowane podpisanie umowy z wykonawcą.

Połowa przyszłego roku – rozpoczęcie pierwszych widocznych prac budowlanych (zaraz po zakończeniu trwającej obecnie modernizacji wiaduktu na ul. Wyszyńskiego).

Lipiec 2027 – grudzień 2028 – kluczowy etap prac wymagający ścisłych uzgodnień z liniami kolejowymi.

Całkowity czas przewidziany na realizację kontraktu to 21 miesięcy (do 2029 roku), do których należy doliczyć jeden okres zimowy. Procedury administracyjne są już dopięte – wydano niezbędne pozwolenie na budowę wraz z decyzją ZRID.

Pół miliarda na drogi w powiecie

Tunel w Iławie to tylko część szerszego planu drogowego dla regionu. Jak dopowiedział na konferencji w Iławie Mateusz Szauer, w ciągu najbliższych trzech lat samorząd województwa zainwestuje w drogi powiatu iławskiego blisko pół miliarda złotych. Wśród planowanych zadań znajduje się m.in. modernizacja drogi wojewódzkiej nr 519 w gminie Zalewo oraz budowa tzw. obwodnicy Susza w ciągu drogi Różnowo-Bronowo-Susz.

Przetarg na tunel w Iławie wystartuje 5 października 2026