Koncert Lady Pank na 45-lecie istnienia. Legendy polskiego rocka w ostródzkim amfiteatrze

To wydarzenie jak żadne inne dotąd. Podczas koncertów członkowie zespołu zabiorą publiczność w sentymentalną opowieść o mniej i bardziej znanych momentach, które kształtowały Lady Pank przez 45 lat działalności. Ze sceny wybrzmią wspomnienia, anegdoty i historie stojące za największymi przebojami, które na stałe wpisały się w kanon polskiej muzyki.

Na fanów czeka potężna dawka rockowej energii i największe przeboje, które od lat łączą kolejne pokolenia – niezależnie od wieku czy muzycznych upodobań. Koncertom towarzyszyć będzie wyjątkowy multimedialny show, wzbogacony o archiwalne zdjęcia i materiały wideo, tworzące spektakularne podsumowanie 45 lat kariery zespołu.

Podczas 90-minutowego wydarzenia, usłyszymy nie tylko największe przeboje, takie jak „Mniej niż zero”, „Kryzysowa narzeczona”, „Zawsze tam, gdzie Ty”, „Zostawcie Titanica”, „Tańcz, głupia, tańcz”, „Na co komu dziś”, „Marchewkowe pole”, czy „Stacja Warszawa”, ale też materiał z nowej płyty „LP 45”, która została wydana w listopadzie 2025 r.

Wspomnienia, emocje, muzyka i dobra zabawa – to obowiązkowy punkt 2026 roku dla każdego fana rocka. Dołącz do świętowania 45 lat Lady Pank i przeżyj ten wyjątkowy czas razem z zespołem!

21 sierpnia 2026 pt., 20.00, Ostróda Amfiteatr

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