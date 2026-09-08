Kolejarze z Iławy dostaną nową maszynę. Poprzednia służyła 50 lat!

Dawid Jakubowski
Dawid Jakubowski
2026-09-08 6:52

POLREGIO ogłosiło przetarg na zakup dwóch nowych tokarek podtorowych. Trafią one do Punktów Utrzymania Taboru w Częstochowie oraz Iławie. Nowy sprzęt skróci czas napraw i podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Logo POLREGIO na czerwonym boku pociągu. O nowych tokarkach dla kolejarzy w Iławie przeczytasz na Eska Iława.
Autor: POLREGIO/ Materiały prasowe

Idealny profil kół pojazdów szynowych jest kluczowy dla bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Podczas eksploatacji ich powierzchnia ulega stopniowej deformacji. Do przywracania właściwego kształtu bez konieczności demontażu kół służą tokarki podtorowe. POLREGIO ogłosiło przetarg na zakup dwóch takich urządzeń, które trafią do Punktów Utrzymania Taboru w Częstochowie i Iławie.

Montaż tokarki podtorowej w Częstochowie wyeliminuje konieczność wysyłania pociągów POLREGIO, kursujących w centralnej i południowej Polsce, na toczenie do odległych zakładów. Ograniczy to koszty i skróci czas wyłączenia pojazdów z eksploatacji.

Natomiast w Iławie nowa tokarka zastąpi starą, wyeksploatowaną już maszynę, służącą od ponad 50 lat.

Nowe maszyny są znacznie prostsze w obsłudze, co znacząco poprawi komfort pracy.

Wymiana urządzeń i doposażanie w nowy sprzęt Punktów Utrzymania Taboru POLREGIO w obu lokalizacjach przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa przewozów oraz usprawnienia procesów serwisowych.

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