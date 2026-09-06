Ulicami Iławy przejedzie 90-tonowy Yankee. Transportują go z Brazylii

Cylinder suszący typu Yankee wraz z maszyną papierniczą powstał w Brazylii. Następnie drogą morską – przez Atlantyk – został przetransportowany z Sao Paulo do Gdyni.

Jego dalsza podróż przebiegła następująco: Bałtykiem do Wisły, rzeką Szkarpawą do Zalewu Wiślanego. W końcu – na specjalistycznej tratwie – dotarł do Elbląga. Stamtąd 90-tonowy cylinder o średnicy 5,5 m trafi do Iławy. Pokonanie ostatnich 80 km potrwa trzy doby. Towar dojedzie na miejsce na specjalnej niskopodłogowej platformie o długości 36 m i wadze 160 ton.

W sumie transport pokona 11 tys. km i 6 tys. mil morskich. Zgodnie z harmonogramem, ulicami Iławy przejedzie wczesnym rankiem w poniedziałek (7 września). Planowany przebieg trasy to: DW521, ul. Sienkiewicza, 3 Maja, al. Jana Pawła II, Ziemowita, Papiernicza.

– Cylinder, po przyjeździe do naszego zakładu, zostanie zamontowany na zbudowanej już wcześniej konstrukcji maszyny papierniczej. Organizacja całego transportu wymagała wielu ekspertyz technicznych, analiz obiektów drogowych i infrastruktury. Uzgodnienia trwały aż sześć miesięcy. Wszystko po to, żeby uzyskać specjalne pozwolenia na przejazdy – informuje Przemysław Makowiak, członek zarządu firmy POL-MAK Iława.

Po uruchomieniu drugiej maszyny papierniczej, kompleks firmy POL-MAK Iława będzie jednym z najnowocześniejszych europejskich zakładów produkcji i przetwórstwa bibuły. Dzięki temu powstaną nowe produkty, m.in. papier toaletowy i ręczniki kuchenne. Powierzchnia nowej inwestycji wyniesie 6,5 tys. m kw. W jej ramach powstaną: hale magazynowe celulozy i gotowych produktów, produkcyjna i przygotowania masy, laboratorium oraz część socjalna dla pracowników. Generalnym wykonawcą inwestycji, odpowiedzialnym również za stworzenie infrastruktury technicznej oraz towarzyszącej, jest poznańska spółka SIGNET.

– Inwestycja taka jak ta, która powstaje dzięki współpracy dwóch polskich firm rodzinnych, dobitnie pokazuje, że nasza gospodarka z powodzeniem buduje swoją konkurencyjność na rynku międzynarodowym – mówi Janusz Signetzki, prezes zarządu spółki SIGNET.

SIGNET – generalny wykonawca i projektant obiektów, m.in. przemysłowych, magazynowych i użyteczności publicznej. Spółka świadczy również usługi związane z przeprowadzaniem inwestorów przez proces przetargowy oraz realizuje nadzory inwestorskie. SIGNET jest zarządzany przez kadrę posiadającą wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej.

POL-MAK Iława – jeden z największych europejskich producentów bibuły oraz dekoracyjnych artykułów papierniczych, takich jak: serwetki i obrusy, dekoracyjnych. W ostatnim czasie firma dynamicznie rozwija swoje portfolio o produkty papierowe kategorii AFH, w tym m.in. ręczniki papierowe Z do podajników, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Spółka powstała w 2021 r. w wyniku wydzielenia z rodzimego Zakładu Poligraficznego POL-MAK – przedsiębiorstwa z siedzibą w Przeźmierowie koło Poznania, które od wielu lat, jako firma rodzinna, buduje swoją pozycję lidera w branży poligraficzno-papierniczej. W 2025 r. POL-MAK Iława został nagrodzony tytułem Lidera Transformacji Energetycznej 2025 za projekt pt. „Poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja emisji POL-MAK poprzez kogenerację”.