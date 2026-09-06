Żeglarki z Iławy będą się ścigać na Mistrzostwach Świata w Irlandii

Na linii startu stanie sześć reprezentantek Polski: Agata Barwińska (SSW MOS Iława), Wiktoria Gołębiowska (UKŻ Wiking Toruń), Magdalena Kwaśna, Hanna Rogowska (obie Chojnicki Klub Żeglarski), Lilly May Niezabitowska (Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg) oraz Zofia Pospieszna (AZS Poznań).

– Akwen jest bardzo ciężki i wymagający. Występują duże prądy i jak na razie towarzyszy nam zmienny wiatr od brzegu. Na szczęście tuż przed nami na tych samych wodach rywalizowali zawodnicy w klasie ILCA 7, więc mamy już jakieś przemyślenia dotyczące tego, co może dziać się na trasie, i jesteśmy przygotowani na to, aby walczyć – mówi Wiktoria Gołębiowska.

O medal ponownie powalczy Agata Barwińska, ubiegłoroczna wicemistrzyni świata.

– Myślę, że medal jest w moim zasięgu. Jestem doświadczoną zawodniczką i mam duży staż na takich akwenach jak Zatoka Dublińska, czyli z silnym prądem – mówi Agata. – Obrona medalu nie sprawia, że motywacja jest tutaj mniejsza lub większa. Towarzyszy mi trochę stresu, ale pojawia się on przed każdą ważną imprezą. Bez niego też nie da się funkcjonować, także myślę, że dobrze, że mi towarzyszy. Ważne tylko, żeby nie wpływał negatywnie na performance, i myślę, że u mnie tak właśnie jest – dodaje zawodniczka.

Jak przyznaje Barwińska, sezon był w tym roku dość długi. Następny rozpocznie się z kolei dość wcześnie, ponieważ już w styczniu podczas Mistrzostw Świata World Sailing, które dla klas jednoosobowych rozegrane zostaną w brazylijskiej Fortalezie między 15 a 23 stycznia 2027 roku. Druga część Żeglarskich Mistrzostw Świata, dedykowana klasom dwuosobowym, odbędzie się w Gdyni w dniach 22 lipca – 1 sierpnia 2027 roku.

– Mistrzostwa Świata to już nasz ostatni event w tym roku, także sezon znowu był dość długi. Najważniejszą imprezą będzie jednak Brazylia w przyszłym roku. Nastawienie mam jak zwykle bojowe i będę walczyć o medale, choć moje cele i założenia na regaty w Irlandii są także po części treningowe i sprawdzające – dodaje Agata Barwińska.

Wyścigi rozegrają się między 7 a 12 września.