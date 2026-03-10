Kobiety szybciej idą na swoje. Mężczyźni zostają u rodziców 2 lata dłużej

W Polsce symboliczny krok w dorosłość statystyczna kobieta wykonuje średnio o 2 lata wcześniej niż przeciętny mężczyzna – wynika z danych Eurostatu. Statystyczna kobieta wyprowadza się bowiem z domu rodzinnego mając niecałe 26 lat (25,7). Panowie robią to niedługo przed 28 urodzinami (27,7 lat). Polska znajduje się pod tym względem mniej więcej w środku europejskiej stawki.

Dopłaty do kredytów przyspieszyły wyprowadzkę o 18 miesięcy

Nie powinno ulegać wątpliwości, że w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z poważnymi zmianami dotyczącymi wyprowadzki młodych z domów rodzinnych. Aż do 2019 roku przez co najmniej kilka-kilkanaście lat obserwowaliśmy stopniowy spadek średniego wieku wyprowadzki. Potem jednak przyszła epidemia i w krótkim czasie, bo od 2019 do 2021 roku o ponad rok wydłużył się czas potrzebny na opuszczenie rodzinnego gniazda i symboliczne wejście w dorosłość „na swoim”.

W 2022 roku kolejną rafą na drodze do wyprowadzki okazały się skutki agresji Rosji na Ukrainę. Chodzi o skokowy wzrost czynszów najmu i zakręcenie kurków z kredytami. Efekt? Od rodziców statystyczny Polak wyprowadzał się wtedy zaledwie 2-3 miesiące po 29 urodzinach, a przeciętna Polka po 27 urodzinach.

W latach 2023-2024 obserwowaliśmy jednak wyraźną poprawę sytuacji, bo przeciętny wiek wyprowadzki zmalał w tym czasie aż o 18 miesięcy. Tak diametralnej zmiany nie sposób nie łączyć z działającym w drugiej połowie 2023 roku programem „Bezpieczny Kredyt 2%”. Był to najhojniejszy program dopłat do kredytów, jaki kiedykolwiek w Polsce działał. Trudno się więc dziwić, że wiele młodych osób chciało z niego skorzystać, a efekty możemy obserwować w danych Eurostatu na temat średniego wieku wyprowadzki z rodzinnego domu. Czemu jednak efekt ten widać również w danych za 2024 rok? Wszystko dlatego, że wnioski o dopłaty składane były do końca 2023 roku, a od złożenia wniosku kredytowego do faktycznej przeprowadzki nierzadko droga daleka – szczególnie jeśli mieszkanie było kupowane na etapie budowy. Problem w tym, że jeśli za poprawą wyników faktycznie stał „Bezpieczny Kredyt 2%”, to w kolejnych publikacjach Eurostatu przeciętny wiek wyprowadzki z domu rodzinnego może wzrosnąć.

Kobiety wyprzedzają mężczyzn w całej Europie

To, że panie zakładają własne gospodarstwo domowe wcześniej niż panowie nie jest jedynie polską specyfiką. Dzieje się tak we wszystkich krajach europejskich. Na południu – we Włoszech, Grecji, Bułgarii, czy Chorwacji wyprowadzka z domu rodzinnego zajmuje więcej czasu niż w Polsce. Z drugiej strony wcześnie dzieci opuszczają dom rodzinny w Skandynawii. Statystyczna Szwedka idzie na swoje jeszcze przed 22 urodzinami, a panowie czekają z tym krokiem dosłownie 2-3 miesiące po tym jak zdmuchną na torcie 22 świeczki.

Chudszy portfel nie musi być przeszkodą

Warto podkreślić, że decyzja o wcześniejszym usamodzielnieniu się podejmowana jest przez Polki pomimo często trochę niższych zarobków. Dane Eurostatu sugerują, że wśród młodych pracowników różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn jest w Polsce relatywnie niewielka. Jeśli wziąć pod uwagę osoby w wieku od 25 do 34 lat, to kobiety zarabiają przeciętnie o około 5% mniej za godzinę pracy niż mężczyźni.