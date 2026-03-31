Kierowcy dmuchali prawie 16 tysięcy razy! Za nami kolejna akcja Trzeźwość na warmińsko-mazurskich drogach

Podczas działań skontrolowano blisko 16 tysięcy uczestników ruchu drogowego. Niestety, mimo licznych apeli, zatrzymano 35 kierowców pod wpływem alkoholu, w tym u 18 stężenie alkoholu w organizmie przekroczyło pół promila, a więc wyczerpało znamiona przestępstwa, za które grozi im kara nawet 3 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna. Podczas kontroli zatrzymano 32 prawa jazdy.

Podczas działań funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie, jak i podległych komisariatów oraz posterunków skontrolowali łącznie 1925 kierujących. Niestety cztery osoby kierowały pod wpływem alkoholu.

Kilkanaście minut po godzinie 6:00 na jednej z iławskich ulic, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego hondą. Po przeprowadzeniu badania stanu trzeźwości okazało się, że 35 - latek kierował samochodem mając 0,4 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali kierującemu uprawnienia, a wkrótce za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.

Kilka minut później, również na terenie miasta Iławy, funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującego nissanem. Badanie trzeźwości mężczyzny wskazało, że kierował on samochodem mając ponad promil alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze również w tym przypadku zatrzymali prawo jazdy kierującemu. Mieszkaniec Iławy za swoje nieodpowiedzialne zachowanie także odpowie przed sądem.

Pół godziny później na jednej z ulic na terenie Zalewa, dzielnicowi zatrzymali do kontroli drogowej kierującego rowerem. Funkcjonariusze skontrolowali stan trzeźwości 44-letniego kierującego, a badanie wskazało ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Nieodpowiedzialny mężczyzna został ukarany słonym mandatem w kwocie 2500 złotych.

Natomiast kilka minut po godzinie 8:00 na terenie miasta Iława, funkcjonariusze z iławskiej jednostki zatrzymali kierującą volkswagenem. 33-latka został poddany badaniu na stan trzeźwości, a wynik wskazał ponad promil alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali kierującej uprawnienia, a wkrótce za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.