Jak może wyglądać nowy iławski ODK? Dokumentacja już jest. Czas na szukanie pieniędzy

Przedmiotem projektu „Osiedlowy Dom Kultury jako sprawnie funkcjonujące centrum edukacyjne – opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Osiedlowego Domu Kultury położonego przy ul. Skłodowskiej-Curie 26a w Iławie" było przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej obiektu i opracowanie dokumentacji, w tym: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót budowlanych, kosztorysu i innych niezbędnych do realizacji prac budowlanych pozwoleń oraz decyzji, a także wszelkich uzgodnień, opinii i zaleceń właściwych podmiotów i organów. Powstały również projekty aranżacji wnętrz.

Architektura odpowiadająca na potrzeby społeczności

Zaprojektowany obiekt to nowoczesne, wielofunkcyjne centrum edukacyjno-kulturalne, które nie tylko utrzyma dotychczasową ofertę, ale stanie się platformą dla nowych, inspirujących projektów. Ostateczny kształt tej przestrzeni został zaprojektowany na bazie analiz potrzeb mieszkańców oraz środowisk zajmujących się kulturą i animacją społeczną. Kluczowym elementem tego procesu były warsztaty z udziałem pracowników Iławskiego Centrum Kultury oraz diagnozy społeczne pod skrzydłami Narodowego Centrum Kultury. Celem projektantów i zespołu ICK było stworzenie miejsca, które wzbogaci miasto o nowe sale użytkowe, a przede wszystkim zintegruje mieszkańców w każdym wieku, dając kadrze kultury narzędzia do budowania jeszcze głębszych relacji społecznych. Co niezwykle ważne, obiekt został zaprojektowany jako w pełni dostępny architektonicznie pod kątem barier fizycznych i z myślą o osobach z różnorodnymi potrzebami. Budynek został zaplanowany jako lokalna dominanta architektoniczna i serce życia kulturalnego Iławy.

Pięć kondygnacji nowych możliwości

Dokumentacja techniczna projektu przewiduje przebudowę, nadbudowę, rozbudowę i modernizację architektoniczną wraz z modernizacją infrastruktury technicznej. Cały budynek to: parter, I piętro, II piętro, III piętro, IV piętro. Nowoprojektowany budynek to pięciokondygnacyjny obiekt, który został starannie zaplanowany, aby łączyć funkcje wystawiennicze, edukacyjne oraz artystyczne. Każde piętro ma swój unikalny charakter:

Parter – Strefa powitalna i biurowa

To wizytówka budynku z przestronną salą wystawową, która pełni również funkcję poczekalni z kącikiem prasowym. Znajduje się tu zaplecze administracyjne (pokój instruktorski, archiwum) oraz pomieszczenia techniczne.

I piętro – Strefa ruchu

Kondygnacja ta została w całości dedykowana aktywności ruchowej. Głównym punktem jest duża sala taneczna z niezbędnym zapleczem w postaci szatni, magazynków i toalet.

II piętro – Strefa wiedzy

To przestrzeń dedykowana czytelnictwu i spotkaniom, w której mieści się filia biblioteki.

III piętro – Multimedia i muzyka

Piętro to łączy nowoczesne technologie z nauką śpiewu. Znajdziemy tu dużą salę projekcyjną (kinową) z przestrzenią dla amatorskiego ruchu teatralnego i organizacji spotkań oraz specjalistyczne sale do indywidualnej nauki śpiewu.

IV piętro – Pracownie artystyczne

Ostatnia kondygnacja to prawdziwe centrum kreatywności. Zlokalizowano tu profesjonalne pracownie ceramiczne (z własnym piecem), malarskie oraz salę muzyczną.

Każda z kondygnacji jest w pełni autonomiczna pod względem sanitarnym, oferując nowoczesne toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku zapewnia komfortowe warunki dla wszystkich użytkowników i szerokie spektrum możliwości rozwoju i pasji. Projektantom udało się zwiększyć powierzchnię użytkową, dzięki czemu możliwe są nowe strefy aktywności, których nie było wcześniej w budynku. Przewidziano dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Strefa biblioteczna i kącik prasowyBiblioteka została zaprojektowana w tym obiekcie w porozumieniu z Dyrektorem Biblioteki i Burmistrzem Miasta Iławy. W dokumentacji uwzględniono odrębne pomieszczenie dla filii biblioteki. Dodatkowo, w holu na parterze planowany jest kącik prasowy, co jest wynikiem bezpośrednich uzgodnień z dyrekcją biblioteki.

Pozwolenie na budowę i gotowość inwestycyjna

Iławskie Centrum Kultury uzyskało prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę w 2026 roku. Instytucja jest formalnie w pełni przygotowana do wprowadzenia projektu w fazę realizacji. Obecnie kluczowe jest wsparcie samorządu w formie zapewnienia finansowania dla kolejnych etapów modernizacji. Niezbędne jest, jak informuje ICK, ujęcie tej inwestycji w budżecie miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) jako zadania priorytetowego. Pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata.

Koszty dokumentacji i planowane nakłady inwestycyjneŁączny koszt przygotowania dokumentacji technicznej wyniósł 159 125,00 zł.

Na ten cel pozyskano 52 763,03 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Środki własne ICK: 106 361,97 zł.

Orientacyjna wartość robót to 13 000 000 zł.

na podstawie informacji ICK

