Będzie ogień! Event 100 procent dla Anielki w Iławie

Marta Kroplewska to współorganizatorka eventu 100% tym razem dla Anieli Wojciechowskiej. Współorganizatorzy to Patryk i Adam z Imperial Fitness w Iławie oraz Maciej Sobotka. Wszyscy oni już po raz trzeci organizują wydarzenie charytatywne.

- To był zawsze event sportowo-motoryzacyjny. Nigdy od tego, mam wrażenie, nie odbiegniemy, bo to jest część nas, mocno zakorzeniona w nas - mówi Marta Kroplewska, pochodząca z Iławy liderka tej ekipy.

Zawsze na te eventy zapraszani są bardzo dobrzy sportowcy i świetne auta z całej Polski. Okazuje się, że to połączenie świetnie działa. Przyciąga ludzi, którzy zostawiają w szczytnym celu pieniądze. W tym roku impreza będzie organizowana dla Anieli Wojciechowskiej, trzynastoletniej dziewczynki z Iławy.Aniela jest chora na mukowiscydozę.

- Jest to choroba polegająca na tym, że organizm wydziela zbyt gęsty śluz, w związku z czym są problemy z oddychaniem, czyli z płucami i no niestety między innymi z wątrobą. Anielka faktycznie ma problem głównie z tą wątrobą, oczywiście z płucami również i tak dalej, ale tu jest o tyle, na tyle duży problem, że jest już zapisana w kolejce do przeszczepu na wątrobę, więc cały czas czekamy. Natomiast mimo wszystko Aniela potrzebuje pieniędzy na rehabilitację, leki, różne pomoce. To wszystko kosztuje i to niemałe pieniądze, więc jesteśmy i będziemy zbierać te pieniądze - zapowiada Marta i zaprasza wszystkich słuchaczy Radia Eska na wydarzenie 23 maja w Iławie o godzinie 14, między amfiteatrem a halą sportowo-widowiskową w Iławie.100% dla Anieli | Motoryzacyjno-Sportowy Event Charytatywny | Iława 23 maja 2026

POSŁUCHAJ WYWIADU Z MARTĄ KROPLEWSKĄ, KTÓRY PIERWOTNIE BYŁ EMITOWANY NA ANTENIE ESKI IŁAWA

