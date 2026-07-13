Iławianin Mistrzem Polski w wioślarstwie

Oskar od początku regat prezentował świetną formę, wygrywając wszystkie biegi eliminacyjne, a w wielkim finale zwyciężył z przewagą ponad 9 sekund nad drugim zawodnikiem.

Na podium stanęła również czwórka podwójna ze sternikiem młodzików, zdobywając brązowy medal Mistrzostw Polski. W składzie medalowej osady popłynęli: Kamil Osicki, Maciej Klymenko, Artur Wiśniewski, Tomasz Szulc, a za sterem zasiadł Szymon Pachniewski. Po niezwykle zaciętej i wyrównanej walce nasi zawodnicy sięgnęli po brązowy krążek.

W finale A rywalizowała także czwórka podwójna juniorów w składzie: Witold Bereza, Jakub Cupryszak, Cezary Migdał i Oskar Fryc, która zakończyła mistrzostwa na 6. miejscu w Polsce.

Swoje pierwsze regaty mistrzowskie zaliczyły również młode zawodniczki Wiru Iława: Tatiana Hrabowska, Maja Staniszewska, Nadia Wiśniewska i Gabriela Szygieł wraz ze sternikiem Antonim Nehringiem. Dziewczęta z powodzeniem ukończyły zawody, zdobyły cenne doświadczenie i wracają do Iławy z uśmiechami oraz dużą motywacją do dalszej pracy.

Zasztyletował i przeciął piłą sąsiada. Dostał 15 lat