Iławianin Mistrzem Polski w wioślarstwie

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-07-13 16:10

Znakomicie zakończyły się Mistrzostwa Polski dla zawodników Wiru Iława. Największy sukces odniósł Oskar Fryc, który został Mistrzem Polski Juniorów w jedynce.

Oskar od początku regat prezentował świetną formę, wygrywając wszystkie biegi eliminacyjne, a w wielkim finale zwyciężył z przewagą ponad 9 sekund nad drugim zawodnikiem.

Na podium stanęła również czwórka podwójna ze sternikiem młodzików, zdobywając brązowy medal Mistrzostw Polski. W składzie medalowej osady popłynęli: Kamil Osicki, Maciej Klymenko, Artur Wiśniewski, Tomasz Szulc, a za sterem zasiadł Szymon Pachniewski. Po niezwykle zaciętej i wyrównanej walce nasi zawodnicy sięgnęli po brązowy krążek.

W finale A rywalizowała także czwórka podwójna juniorów w składzie: Witold Bereza, Jakub Cupryszak, Cezary Migdał i Oskar Fryc, która zakończyła mistrzostwa na 6. miejscu w Polsce.

Swoje pierwsze regaty mistrzowskie zaliczyły również młode zawodniczki Wiru Iława: Tatiana Hrabowska, Maja Staniszewska, Nadia Wiśniewska i Gabriela Szygieł wraz ze sternikiem Antonim Nehringiem. Dziewczęta z powodzeniem ukończyły zawody, zdobyły cenne doświadczenie i wracają do Iławy z uśmiechami oraz dużą motywacją do dalszej pracy.

Zasztyletował i przeciął piłą sąsiada. Dostał 15 lat
Kultowe polskie filmy i seriale dla dzieci i młodzieży z PRL-u. Przypomnij sobie te tytuły w quizie dla nostalgii!
Pytanie 1 z 10
Jak miał na imię główny bohater filmu "Szatan z siódmej klasy"?
iława
rekreacja iława
sport Iława