Groźny wypadek i potrącenie pieszej w Iławie

W środę (18.03.2026 r.) kilka minut po godzinie 18:00 oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o zdarzeniu drogowym. Policjanci od razu pojechali na miejsce. W trakcie czynności ustalili, że 24-latek kierujący Peugeotem nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na oznakowanym przejściu i potrącił ją. Kobieta z poważnymi obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala.

Policja przypomina

Mamy jeszcze ostatnie dni zimy, a to czas, kiedy warunki na drodze są bardzo zmienne i niebezpieczne zarówno dla kierujących, jak i dla pieszych. Dlatego policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych.

Rejony przejść dla pieszych, to miejsca szczególne, dlatego wymagają dodatkowej uwagi. Każdy kierowca, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zwolnić, obserwować jego rejon i zatrzymać się widząc pieszego idącego po przejściu lub chcącego na nie wejść. Teraz gdy pogoda bardzo ogranicza widoczność, dzień jest krótki, a droga hamowania długa, szczególna ostrożność nabiera jeszcze większego znaczenia.