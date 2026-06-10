Gastro Festiwal vol. 2. W sobotę w Iławie połączenie jedzenia, sportu, rekreacji i muzyki!

Gastro Fest, to impreza, która wystartowała w ubiegłym roku (2025). Pierwsza edycja narodziła się w głowach Filipa Szpakowskiego i Andrzeja Olejnika, chcieli zrobić imprezę, jakiej w Iławie jeszcze nie było. Filip chciał zorganizować razem gastronomię od lokalnych restauratorów z Iławy, a Andrzej chciał żebyśmy "scena DJ-ska", która nie jest wcale mała, wyszła z zamkniętych klubów i dyskotek, pokazała się w szerszej publiczności na jakimś festiwalu. Gastro Fest vol. 1 odbył się na zakończenie wakacji 2025 i po frekwencji mieszkańców było od razu wiadomo, że to strzał w dziesiątkę i potrzebne są kolejne edycje!

Projekt drugiej edycji został zgłoszony do Iławskiego Budżetu Obywatelskiego i tu również uzyskał wsparcie mieszkańców, ale jak twierdzą organizatorzy, ta impreza i tak by się odbyła. Natomiast dzięki dodatkowym funduszom z IBO może mieć większy rozmach!

- Myślę, że w tym roku będzie o wiele lepiej niż zeszłego roku. Zupgrade'owaliśmy trochę listę i grupę ludzi, którzy będą z nami tworzyć ten festiwal. Na pewno będzie Malinowy Rynek, będziemy robić nawet sushi, będziemy grillować (to ze strony Czapli), będzie też lodziarnia Bibi i jako nowość będzie Buda XD, będą też burgery z Susza. Wypełnimy kontenery na pewno, ale rozszerzymy też naszą działalność, żeby wszyscy mieli równe podejście do tego, żeby mogli sobie coś zjeść i żeby ta strefa jedzeniowa była po prostu troszkę większa, troszkę bardziej dostępna. Myślę, że będzie trzeba sobie ewentualnie wynająć jakiegoś stacza, bo pewnie będą kolejki - żartuje Filip Szpakowski.

Atrakcje sportowe, rekreacyjne i muzyczne całych rodzin

Oprócz strefy gastronomicznej 13 czerwca od 13:00, będą też dmuchańce i kino 7D dla dzieciaków. Będzie też coś dla starszych dzieci, młodzieży i dla dorosłych

- Będzie joga, będzie fitness. Jeżeli chodzi o jogę będziemy współpracowali z Kasią Grabkowską. Będziemy mieli zajęcia z pilatesu w zdrowym ciele. Endorfina z kolei będzie prezentowała swoje nowości, jeżeli chodzi o bar i fitness. Także będziemy mieli nowość, jeżeli chodzi o taniec, bo będzie pokaz tańca hip-hopowego ze Snappy. Późniejszym troszkę wieczorkiem będziemy mieli występ artystyczny dwukrotnej medalistki Mistrzostw Polski Emilii Dzięcioł, która będzie robiła pokaz pole dance! - wymienia Andrzej Olejnik.

Przechodząc do części muzycznej, tu będzie się działo do rana!

Muzyka zacznie się bliżej godziny 16:00, w tym roku za dekami aż siedmiu DJ-ów!

- Headlinerem będzie zespół Drum'n'Bassowy, młoda, niesamowita ekipa z Trójmiasta, zespół Wyddmy, będą o godzinie 0:00 prezentowali swoje umiejętności. Wcześniej od 17 zaczynamy z naszą miejską ekipą. Iława ma bardzo, bardzo dobrych DJ-i, którzy grają w Polsce, grają w ośrodkach wielkich w Polsce, grają poza granicami Polski i mamy tutaj ekipę, która będzie z jednej strony Gone Fishin', w której ja jestem jako Skalsky z Gregiem Bejgerem, będzie Jano, Revy. Jeżeli chodzi o ludzi spoza Iławy, będziemy mieli Cubana z Bełchatowa, będziemy mieli Daniela Krasę, który gra głównie w Anglii i jest rozpoznawalną postacią. Gatunki muzyczne, to będzie House, UK Garage, po północy będziemy głównie grać Drum & Bass, tak więc będziemy rozpędzać powoli i troszkę lżej, a po północy będzie już szybciej z potężną energią do trzeciej lub czwartej nad ranem. - dodaje Andrzej.

Będą w międzyczasie pokazy lub instruktarze masażu, animacje dla dzieci, będą turnieje piłkarzyków i tzw. gry barowe.

Godzinowa rozpiska Gastro Fest vol. 2

13:00 Dmuchańce, kino 7D i atrakcje dla dzieci

Dmuchańce, kino 7D i atrakcje dla dzieci 13:00 Joga z Ja i joga.

Joga z Ja i joga. 14:00 Bare Flow - Endorfina fitness

Bare Flow - Endorfina fitness 14:45 Stretching z Endorfina fitness

Stretching z Endorfina fitness 15:30 Cardio ABS z w W zdrowym ciele

Cardio ABS z w W zdrowym ciele 16:15 Pilates z W Zdrowym W zdrowym ciele

Pilates z W Zdrowym W zdrowym ciele Warsztaty malowania z Pop-Up Art Warsztaty Artystyczne

Pokaz masaży z Salon Masażu Nature Spa Iława

17:00 Pokaz tańca Hip Hop grupy Snappy

Pokaz tańca Hip Hop grupy Snappy 21:00 SHOW Pole Dance z Heaven Pole Dance Studio

TURNIEJ PIŁKARZYKÓW STOŁOWYCH z Pan Marek & Lewy

15:00 - 18:00 - DZIECI I MŁODZIEŻ do 14 roku życia (bez zapisów)

- DZIECI I MŁODZIEŻ do 14 roku życia (bez zapisów) 19:00 - DOROŚLI wpisowe 30 zł od zawodniczki / zawodnika- zapisy w dniu zawodów osobiście do 18:30 lub tel. 781481084

STREFA SMAKU

Czapla bistro

Malinowy Rynek

KROWA W BUŁCE

Bibi - lody • gofry • napoje

Buda XD

LINE-UP MUZYCZNY

18:00 – Revy (Iława) – HOUSE

– Revy (Iława) – HOUSE 19:00 – Cuban (Bełchatów) – HOUSE

– Cuban (Bełchatów) – HOUSE 20:00 – Skalsky (Gone Fishin') (Iława) – UK GARAGE

– Skalsky (Gone Fishin') (Iława) – UK GARAGE 21:00 – Daniel Kras (UK) – HOUSE

– Daniel Kras (UK) – HOUSE 22:30 – Greg Bejger (Gone Fishin') (Iława) – HOUSE

– Greg Bejger (Gone Fishin') (Iława) – HOUSE 00:00 – WYDDMY (Trójmiasto) - DRUM'N'BASS

– WYDDMY (Trójmiasto) - DRUM'N'BASS 01:00 – Jano (Iława)- DRUM'N'BASS

– Jano (Iława)- DRUM'N'BASS 02:00 – Skalsky (Gone Fishin') (Iława) - DRUM'N'BASS

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i Autor: Dawid Jakubowski Filip Szpakowski i Andrzej Olejnik

Andrzej Olejnik i Filip Szpakowski o II Gastro Fest w Iławie

i Autor: Gastro Fest/ Materiały prasowe