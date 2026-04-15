Filip Suliński jest w finale Mam Talent! Jego cyrkowa przygoda trwa juz 18 lat

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-04-15 8:25

Pierwsze kroki stawiał po okiem Ewy Dembek, prekursorki pedagogiki cyrku dziecięcego w Polsce. To ona sprawiła, że Filip Suliński zakochał się w sztuce cyrkowej, stała się jego autorytetem, jak i wielu innych ludzi. A dziś... po występach na różnych scenach, w tym w Dubaju i Katarze, to on inspiruje młodych, występując na telewizyjnym ekranie.

Filip Suliński w Mam Talent
Galeria zdjęć 7

Cyrk "Heca" w Lipinkach w gminie Biskupiec Pomorski powstał w 1996 r. Łącznie przez ręce Ewy Dembek, dziś już nieżyjącej animatorki kultury i samorządowca, przeszło ponad 200 podopiecznych. Wśród nich był Filip Suliński. Do grupy cyrkowej trafił, gdy miał sześć lat. Połknął bakcyla! Już wtedy poczuł, że to jest coś, co chce robić w życiu. Ale... część dalszego otoczenia sądziła, że to tylko zajawka.

- Dobrze, że mogłem liczyć na wsparcie rodziny - wspomina Filip. - A dziś... jest to mój sposób na życie!

Zaczął od jednokołowego rowerka. Sześć dni po sześć godzin dziennie jako sześciolatek ćwiczył i ćwiczył... Pojawiła się też żonglerka, akrobatyka, akrobatyka powietrzna i chodzenie na szczudłach. A to tylko cząstka tego, czego uczył się w "Hecy". 

Każde lato spędzał na obozach cyrkowych. Łącznie naliczył ich aż 16! Jednak skończył gimnazjum, co zbiegło się ze smutnym czasem - żałoby po śmierci założycielki grupy "Heca", Ewy Dembek. 

- Próbowałem wtedy innych rzeczy. Cyrk był wówczas jedną z ostatnich opcji - opowiada Filip. A jednak jego fascynacja cyrkiem, pasja i - jak się okazało - sposób zarabiania na życie - mają już 18 lat! 

Jak to się stało, że jednak wrócił na dobre do sztuki cyrkowej? I w dodatku propaguje ją w popularnym telewizyjnym talent-show, czyli programie "Mam Talent"?

Filip Suliński walczy o Wasze głosy w półfinale "Mam Talent"! Możecie na niego głosować, wchodząc na stronę TVN, zakładając tam konto i klikając w odpowiedni przycisk. Półfinał 18 kwietnia o 19:45.

Pytanie 1 z 12
Który z pisarzy posługiwał się pseudonimem „Juliusz Polkowski”
Biskupiec
mam talent
iława
gmina Biskupiec